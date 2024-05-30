«Совсем с катушек поехали»: жителей Ростова напугал двухметровый питон в маршрутке

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Ростовчанин перевозил в общественном транспорте своего домашнего питомца — питона. Подписчики канала отмечают, что парень ехал в сторону Ростовского моря и там же вышел на остановке.
Некоторые комментаторы недовольны таким поведением мужчины: «Вообще-то это неправильно, вдруг у кого-то фобия… Мало ли что может быть, совсем уже с катушек поехали».
А другие оценили смелость ростовчанина и посмеялись над ситуаций: «Бывший со своей новой подружкой», «Программист на Питоне просто, код пишет», «В общественном транспорте без поводка и намордника», «Я лучше пешком бы прогулялась, сойдя на той же остановке, где они зашли, такой себе попутчик, на любителя…».
Ранее в торговом центре «Восход» житель Ростова пытался украсть деньги из игрового автомата и разнес его топором.