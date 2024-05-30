«Совсем с катушек поехали»: жителей Ростова напугал двухметровый питон в маршрутке

А другие оценили смелость ростовчанина и посмеялись над ситуаций: «Бывший со своей новой подружкой», «Программист на Питоне просто, код пишет», «В общественном транспорте без поводка и намордника», «Я лучше пешком бы прогулялась, сойдя на той же остановке, где они зашли, такой себе попутчик, на любителя…».