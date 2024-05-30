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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

«Попутчик на любителя»: ростовчанин прокатился с огромным питоном в автобусе

«Совсем с катушек поехали»: жителей Ростова напугал двухметровый питон в маршрутке

30 мая 2024, 14:07
Фото: Unsplash
«Попутчик на любителя»: ростовчанин прокатился с огромным питоном в автобусе
В Ростове-на-Дону 30 мая в автобусе заметили молодого человека, которого обвивал огромный питон. Змей превышает два метра в длину, снимки появились в местном телеграм-канале.

Ростовчанин перевозил в общественном транспорте своего домашнего питомца — питона. Подписчики канала отмечают, что парень ехал в сторону Ростовского моря и там же вышел на остановке.

Некоторые комментаторы недовольны таким поведением мужчины: «Вообще-то это неправильно, вдруг у кого-то фобия… Мало ли что может быть, совсем уже с катушек поехали».

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«Попутчик на любителя»: ростовчанин прокатился с огромным питоном в автобусе
Видео: телеграм-канал «Ростов Главный — Топ 1»

А другие оценили смелость ростовчанина и посмеялись над ситуаций: «Бывший со своей новой подружкой», «Программист на Питоне просто, код пишет», «В общественном транспорте без поводка и намордника», «Я лучше пешком бы прогулялась, сойдя на той же остановке, где они зашли, такой себе попутчик, на любителя…».

Ранее в торговом центре «Восход» житель Ростова пытался украсть деньги из игрового автомата и разнес его топором.

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