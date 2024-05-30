Ставшая заменой Бузовой модель из Ростова должна налоговой 1,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Ростовчанка прославилась ни столько модельными успехами, сколько браком с футболистом и бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Налоговой Анастасия Тарасова задолжала 1,6 миллиона рублей.
Девушка зарабатывает на рекламе в своих социальных сетях. Будут ли в отношении Тарасовой применяться санкции, неизвестно. Сама модель долги в своем блоге не комментирует.
Напомним, в феврале Тарасова родила от мужа-футболиста четвертого ребенка. У пары родился сын. Также у них есть две дочки и старший сын.