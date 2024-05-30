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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Анастасия Тарасова

Ставшая заменой Бузовой модель из Ростова должна налоговой 1,6 миллиона рублей

30 мая 2024, 15:51
Фото: Telegram-канал Анастасии Тарасовой
Анастасия Тарасова
Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Тарасова задолжала налоговой больше миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Ростовчанка прославилась ни столько модельными успехами, сколько браком с футболистом и бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Налоговой Анастасия Тарасова задолжала 1,6 миллиона рублей.

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Девушка зарабатывает на рекламе в своих социальных сетях. Будут ли в отношении Тарасовой применяться санкции, неизвестно. Сама модель долги в своем блоге не комментирует.

Напомним, в феврале Тарасова родила от мужа-футболиста четвертого ребенка. У пары родился сын. Также у них есть две дочки и старший сын.

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