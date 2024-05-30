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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Тело пропавшего рыбака нашли в реке в Ростовской области

Тело пропавшего рыбака нашли в реке в Ростовской области

30 мая 2024, 15:04
Фото: 32.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Тело пропавшего рыбака нашли в реке в Ростовской области
В Ростовской области мужчина утонул во время рыбалки, сообщили в управлении МЧС по региону.

Трагический инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. 68-летней мужчина отправился на рыбалку в поселок Красный Бумажник, но домой так и не вернулся. Родственники обеспокоились его пропажей и начали поиски.

Спустя день тело мужчины спасатели нашли в реке Миус. Обстоятельства его гибели будут уточняться.

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В МЧС напомнили жителям об элементарных правилах безопасности на воде. Например, о важности купания и рыбалки только в специально отведенных местах.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Матвеево-Курганский район#МЧС России по Ростовской области#Происшествия
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