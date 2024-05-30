Тело пропавшего рыбака нашли в реке в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Трагический инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. 68-летней мужчина отправился на рыбалку в поселок Красный Бумажник, но домой так и не вернулся. Родственники обеспокоились его пропажей и начали поиски.
Спустя день тело мужчины спасатели нашли в реке Миус. Обстоятельства его гибели будут уточняться.
В МЧС напомнили жителям об элементарных правилах безопасности на воде. Например, о важности купания и рыбалки только в специально отведенных местах.
На днях в Ростовской области пьяный мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.