В поликлинике Ростова рассказали, кому нужна прививка для защиты от укуса клеща

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По словам медиков, одним из опасных заболеваний, которым можно заразиться от укуса клеща, является клещевой энцефалит. Вакцина от клещевого энцефалита существует, и она применяется — плановая или экстренная в зависимости от ситуации.
«В Ростовской области клещевой энцефалит не регистрируется, поэтому плановая иммунизация населения не проводится», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что прививку необходимо сделать тем ростовчанам, которые планируют отправиться на отдых в эндемичный регион. В числе таких территорий медики называют Ярославскую и Тверскую область, Дальневосточный и Уральский округа.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие опасные заболевания способны передавать с укусом клещи, и как оказать первую помощь при укусе в Ростовской области.