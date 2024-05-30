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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Врач рассказал, кому из ростовчан потребуется прививка для защиты от укуса клеща

В поликлинике Ростова рассказали, кому нужна прививка для защиты от укуса клеща

30 мая 2024, 08:26
Фото: Unsplash
Врач рассказал, кому из ростовчан потребуется прививка для защиты от укуса клеща
В поликлинике Ростова корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что вакцины от укуса клеща не существует. Однако есть прививка, способная защитить от заболеваний, передающихся с укусом клеща.

По словам медиков, одним из опасных заболеваний, которым можно заразиться от укуса клеща, является клещевой энцефалит. Вакцина от клещевого энцефалита существует, и она применяется — плановая или экстренная в зависимости от ситуации.

«В Ростовской области клещевой энцефалит не регистрируется, поэтому плановая иммунизация населения не проводится», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Доктор добавляет, что прививку необходимо сделать тем ростовчанам, которые планируют отправиться на отдых в эндемичный регион. В числе таких территорий медики называют Ярославскую и Тверскую область, Дальневосточный и Уральский округа.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие опасные заболевания способны передавать с укусом клещи, и как оказать первую помощь при укусе в Ростовской области.

В поликлинике Ростова рассказали, как оказать первую помощь при укусе клеща
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