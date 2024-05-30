В ростовчан вселяет ужас летучая мышь, вспышка на Солнце и американские ракеты

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о надвигающейся магнитной бури. Активность на Солнце начнет повышаться с вечера 31 мая и продлится весь день 1 июня. Причиной магнитной бури ученые называют вспышки X1.4 на Солнце, зафиксированные 29 мая.
Так, 31 мая около 18.00 магнитная буря достигнет уровня G1, ее сила составит до пяти баллов из десяти возможных. К полуночи уровень геомагнитной активности возрастет до уровня G2, равному по силе шести баллам. Утром 1 июня буря начнет ослабевать, а уже к 15.00 магнитное поле успокоится.
В Минобороны России сообщили, что над акваторией Азовского моря сбили восемь ракет, запущенных с территории Украины. Речь идет об американских оперативно-тактических ракетах ATACMS.
В уничтожении ракет участвовала система ПВО. Она сбила все восемь ракет. Также дежурные силы Минобороны перехватили восемь беспилотников в небе над Черным морем.
В социальных сетях жители дома № 11/1на улице Королева в Ростове пожаловались на назойливую летучую мышь. Она мешает людям спать, так как с вечера до раннего утра пищит. Своеобразная ночная пытка длится уже несколько недель.
Жители сетуют, что не знают, к кому обращаться для решения проблемы. Они переживают, что животному нужна помощь. В социальных сетях они пока получают лишь советы пользоватся берушами и закрывать на ночь окна.