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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Ростовской области ждут геомагнитный шторм и страшатся писка летучей мыши

В ростовчан вселяет ужас летучая мышь, вспышка на Солнце и американские ракеты

30 мая 2024, 15:53
Фото: Unsplash
В Ростовской области ждут геомагнитный шторм и страшатся писка летучей мыши
Мощный геомагнитный шторм надвигается на Ростовскую область, тем временем военные сбили над Азовским морем американские ракеты, а жителей Ростова терроризирует летучая мышь.

Вспышка на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о надвигающейся магнитной бури. Активность на Солнце начнет повышаться с вечера 31 мая и продлится весь день 1 июня. Причиной магнитной бури ученые называют вспышки X1.4 на Солнце, зафиксированные 29 мая.

Так, 31 мая около 18.00 магнитная буря достигнет уровня G1, ее сила составит до пяти баллов из десяти возможных. К полуночи уровень геомагнитной активности возрастет до уровня G2, равному по силе шести баллам. Утром 1 июня буря начнет ослабевать, а уже к 15.00 магнитное поле успокоится.

Вспышка X1.4 на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в Ростове-на-Дону
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Ракеты над Азовским морем

В Минобороны России сообщили, что над акваторией Азовского моря сбили восемь ракет, запущенных с территории Украины. Речь идет об американских оперативно-тактических ракетах ATACMS.

В уничтожении ракет участвовала система ПВО. Она сбила все восемь ракет. Также дежурные силы Минобороны перехватили восемь беспилотников в небе над Черным морем.

В Минобороны России сообщили, что над акваторией Азовского моря сбили восемь ракет, запущенных с территории Украины.В Минобороны России сообщили, что над акваторией Азовского моря сбили восемь ракет, запущенных с территории Украины.
В Минобороны России сообщили, что над акваторией Азовского моря сбили восемь ракет, запущенных с территории Украины.
Фото: mil.ru
Над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет ATACMS
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Писк летучей мыши

В социальных сетях жители дома № 11/1на улице Королева в Ростове пожаловались на назойливую летучую мышь. Она мешает людям спать, так как с вечера до раннего утра пищит. Своеобразная ночная пытка длится уже несколько недель.

Жители сетуют, что не знают, к кому обращаться для решения проблемы. Они переживают, что животному нужна помощь. В социальных сетях они пока получают лишь советы пользоватся берушами и закрывать на ночь окна.

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