В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В субботу, 1 июня, в Ростове отметят международный День защиты детей. Власти города заявили, что в едва ли не главный детский праздник поздравление и подарок должен получить каждый ребенок.
Градоначальник Алексей Логвиненко отметил, что в особой поддержке нуждаются дети военнослужащих, сражающихся сейчас на фронте. В день праздника власти пообещали вручить презенты детям, чьи отцы погибли в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, что гражданских жен участников спецоперации приравняют к законным в Ростовской области и других регионах РФ. Они смогут рассчитывать на все утвержденные льготы и выплаты, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Но у женщины должны быть доказательства, подтверждающие отношения с участником СВО до момента его гибели или признания его пропавшим без вести.