В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня

Ранее сообщалось, что гражданских жен участников спецоперации приравняют к законным в Ростовской области и других регионах РФ. Они смогут рассчитывать на все утвержденные льготы и выплаты, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Но у женщины должны быть доказательства, подтверждающие отношения с участником СВО до момента его гибели или признания его пропавшим без вести.