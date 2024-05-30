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Published Сегодня, 17:24

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Updated Сегодня, 17:26

В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня

В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня

30 мая 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня
Дети военнослужащих нуждаются в особой поддержке, заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В субботу, 1 июня, в Ростове отметят международный День защиты детей. Власти города заявили, что в едва ли не главный детский праздник поздравление и подарок должен получить каждый ребенок.

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Градоначальник Алексей Логвиненко отметил, что в особой поддержке нуждаются дети военнослужащих, сражающихся сейчас на фронте. В день праздника власти пообещали вручить презенты детям, чьи отцы погибли в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что гражданских жен участников спецоперации приравняют к законным в Ростовской области и других регионах РФ. Они смогут рассчитывать на все утвержденные льготы и выплаты, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Но у женщины должны быть доказательства, подтверждающие отношения с участником СВО до момента его гибели или признания его пропавшим без вести.

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