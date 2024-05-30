В Ростовской области предотвратили ущерб биоресурсам Азовского моря на 40 млн рублей

В период проведения оперативно-профилактической операции силовики выявили 39 правонарушений пограничного законодательства и в сфере продовольствия. Всего было изъято три маломерных судна, около 500 метров сетей и 4 тонны водных биоресурсов, из которых 900 килограммов ценные и особо ценные виды рыб.