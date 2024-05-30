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В Ростовской области упредили ущерб биоресурсам Азовского моря более 40 млн рублей

В Ростовской области предотвратили ущерб биоресурсам Азовского моря на 40 млн рублей

30 мая 2024, 13:47
Фото: azniirkh.vniro.ru / для иллюстрации
В Ростовской области упредили ущерб биоресурсам Азовского моря более 40 млн рублей

В Ростовской области предотвратили ущерб биоресурсам Азовского моря

За апрель и май 2024 года в Ростовской области предотвратили незаконные попытки вылова рыбы, которые мог принести ущерб свыше 40 миллионов рублей, сообщает Интерфакс.

Так, сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области с начала апреля до конца мая текущего года предотвратили ущерб водным биоресурсов Азовского моря на сумму, превышающую 40 миллионов рублей.

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В период проведения оперативно-профилактической операции силовики выявили 39 правонарушений пограничного законодательства и в сфере продовольствия. Всего было изъято три маломерных судна, около 500 метров сетей и 4 тонны водных биоресурсов, из которых 900 килограммов ценные и особо ценные виды рыб.

Также некоторые преступники и браконьеры были привлечены к уголовной ответственности. Они уже возместили ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Ранее ростовчанин выловил огромного сазана. Вес рыбы достигал 14 килограммов.

До этого два рыбака из Ростовской области могут сесть на 5 лет за карасей и окуней.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Браконьерство#Азовское море#Рыба#Рыбалка#Погрануправление ФСБ Ростовской области#Уголовное дело#Погрануправление ФСБ#Незаконная добыча
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