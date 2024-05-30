В Ростовской области предотвратили ущерб биоресурсам Азовского моря на 40 млн рублей

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Так, сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области с начала апреля до конца мая текущего года предотвратили ущерб водным биоресурсов Азовского моря на сумму, превышающую 40 миллионов рублей.
В период проведения оперативно-профилактической операции силовики выявили 39 правонарушений пограничного законодательства и в сфере продовольствия. Всего было изъято три маломерных судна, около 500 метров сетей и 4 тонны водных биоресурсов, из которых 900 килограммов ценные и особо ценные виды рыб.
Также некоторые преступники и браконьеры были привлечены к уголовной ответственности. Они уже возместили ущерб на сумму более одного миллиона рублей.
Ранее ростовчанин выловил огромного сазана. Вес рыбы достигал 14 килограммов.
До этого два рыбака из Ростовской области могут сесть на 5 лет за карасей и окуней.