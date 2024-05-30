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Published Сегодня, 04:49

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Власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены

Власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены

30 мая 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
В Шахтах сработала система оповещения населения из-за технического сбоя, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской.

Он рассказал, что произошел сбой в оборудовании, из-за чего сработала одна из сирен оповещения. По его словам, на место направили специалистов для решения проблемы.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Пользователи в комментариях написали, что сирену было слышно в течение дня.

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«Она весь день отрывисто гудела», — сообщили горожане.

«На Парковой не слышно, просто слышно что гудит где-то в центре. Там всегда со всех сторон слышно», — заявил местный житель.

«Ну вот от этого вообще не легче, на самом деле. Я спать передумала со страху», — говорится в комментариях.

Ранее сирены оповещения проверяли в Ростовской области 17 апреля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Шахты#Глава города#Проверка сирен
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