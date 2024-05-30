Власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Он рассказал, что произошел сбой в оборудовании, из-за чего сработала одна из сирен оповещения. По его словам, на место направили специалистов для решения проблемы.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Пользователи в комментариях написали, что сирену было слышно в течение дня.
«Она весь день отрывисто гудела», — сообщили горожане.
«На Парковой не слышно, просто слышно что гудит где-то в центре. Там всегда со всех сторон слышно», — заявил местный житель.
«Ну вот от этого вообще не легче, на самом деле. Я спать передумала со страху», — говорится в комментариях.
Ранее сирены оповещения проверяли в Ростовской области 17 апреля.