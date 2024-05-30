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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Запрет на запуск салютов в Ростовской области продлили до зимы

Запрет на запуск салютов в Ростовской области продлили до зимы

30 мая 2024, 13:25
Фото: 22.mchs.gov.ru
Запрет на запуск салютов в Ростовской области продлили до зимы
Запрет на использование пиротехники продлили в Ростовской области до 1 декабря, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев подписал указ о запрете на использование пиротехнических изделий в Ростовской области до 1 декабря 2024 года. Ограничение вводилось в регионе 1 декабря 2023 года и было актуально до 7 мая. Теперь власти решили продлить его еще на несколько месяцев.

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В правительстве региона напомнили, что в Ростовской области с 2022 года действует средний уровень реагирования. Он предполагает усиленную охрану общественного порядка.

Ранее власти Шахт Ростовской области назвали причину срабатывания тревожной сирены.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Происшествия
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