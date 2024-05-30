Запрет на запуск салютов в Ростовской области продлили до зимы

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Губернатор Василий Голубев подписал указ о запрете на использование пиротехнических изделий в Ростовской области до 1 декабря 2024 года. Ограничение вводилось в регионе 1 декабря 2023 года и было актуально до 7 мая. Теперь власти решили продлить его еще на несколько месяцев.
В правительстве региона напомнили, что в Ростовской области с 2022 года действует средний уровень реагирования. Он предполагает усиленную охрану общественного порядка.
Ранее власти Шахт Ростовской области назвали причину срабатывания тревожной сирены.