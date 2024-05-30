Запрет на запуск салютов в Ростовской области продлили до зимы

Губернатор Василий Голубев подписал указ о запрете на использование пиротехнических изделий в Ростовской области до 1 декабря 2024 года. Ограничение вводилось в регионе 1 декабря 2023 года и было актуально до 7 мая. Теперь власти решили продлить его еще на несколько месяцев.