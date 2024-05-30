Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Первая жалоба касалась некорректной работы автобуса №24, который ходит по маршруту от ТЦ «Мега» до ЖК «Красные Ворота». Ростовчанин пишет, что это единственный транспорт с улицы Горсоветской, при этом за 30 минут не пришло ни одного автобуса. А их всего два на данном маршруте. Согласно графику, общественный транспорт должен ходить каждые 15 минут.
Другой житель Ростова жаловался сразу на четыре маршрута общественного транспорта. Так, например, автобусы №1 и №27, которые ходят от Центрального рынка до улицы Дмитрия Петрова, мало того, что не высвечиваются на онлайн-карте, так они еще и приходят на другие улицы. Людям приходится гадать, куда в этот раз подъедет транспорт.
Также ростовчанин пожаловался на график работы автобусов №43 «Пригородный ЖДВ — улица Дмитрия Петрова» и №1а «Главный автовокзал — улица Дмитрия Петрова». Проблема в том, что около 20.00 на них невозможно уехать. Транспорта просто нет.
Ранее в Ростове-на-Дону появилась маршрутка-призрак. Она долго идет и неизвестно, когда придет.