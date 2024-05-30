Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта

Другой житель Ростова жаловался сразу на четыре маршрута общественного транспорта. Так, например, автобусы №1 и №27, которые ходят от Центрального рынка до улицы Дмитрия Петрова, мало того, что не высвечиваются на онлайн-карте, так они еще и приходят на другие улицы. Людям приходится гадать, куда в этот раз подъедет транспорт.