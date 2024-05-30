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Published Сегодня, 11:37

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Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта

Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта

30 мая 2024, 11:37
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта
Ростовчане недовольны работой автобусов. Так, за 29 мая появились жалобы сразу на пять маршрутов общественного транспорта. По словам местных жителей, абсолютно не соблюдется расписание поездок, сообщается на сайте благоустройства города.

Первая жалоба касалась некорректной работы автобуса №24, который ходит по маршруту от ТЦ «Мега» до ЖК «Красные Ворота». Ростовчанин пишет, что это единственный транспорт с улицы Горсоветской, при этом за 30 минут не пришло ни одного автобуса. А их всего два на данном маршруте. Согласно графику, общественный транспорт должен ходить каждые 15 минут.

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Другой житель Ростова жаловался сразу на четыре маршрута общественного транспорта. Так, например, автобусы №1 и №27, которые ходят от Центрального рынка до улицы Дмитрия Петрова, мало того, что не высвечиваются на онлайн-карте, так они еще и приходят на другие улицы. Людям приходится гадать, куда в этот раз подъедет транспорт.

Также ростовчанин пожаловался на график работы автобусов №43 «Пригородный ЖДВ — улица Дмитрия Петрова» и №1а «Главный автовокзал — улица Дмитрия Петрова». Проблема в том, что около 20.00 на них невозможно уехать. Транспорта просто нет.

Ранее в Ростове-на-Дону появилась маршрутка-призрак. Она долго идет и неизвестно, когда придет.

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