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Updated Сегодня, 13:17

Алексей Логвиненко открыл форум предпринимателей «Бизнес настоящего»

Алексей Логвиненко открыл форум предпринимателей «Бизнес настоящего»

31 мая 2024, 13:15
Фото: Администрация Ростова
В последний день весны 31 мая на площадке Муниципального центра поддержки предпринимательства «Новый Ростов» собралось около двухсот ростовских предпринимателей из самых разных сфер.

Причиной стало проведение форума «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным», который был приурочен ко Дню российского предпринимательства. Открыл мероприятие глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко.

Участники провели шестичасовой интенсивный марафон, где обсудили маркетинг, искусственный интеллект и масштабирование. В качестве спикеров выступили успешные специалисты-практики из Москвы, Санкт-Петербурга и донской столицы. Среди них — пиар-директора компаний, главы пресс-служб, директора по стратегическим коммуникациям.

Фото: Администрация Ростова

Эксперт по нейросетям Александра Веретено из Санкт-Петербурга отметила, что сегодня применение искусственного интеллекта выходит на новый уровень.

— Он все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной. Его можно использовать как для написания текстов, создания картинок, видеоклипов, так и для, к примеру, анализа таблиц данных. Некоторые российские вузы уже вводят ИИ в учебный процесс. Он помогает увидеть слепые зоны и создавать более качественный продукт. И здорово, что в нашей стране, в Ростове, в частности, развиваются такие кластеры, как «Новый Ростов», где мы сейчас и находимся, а вопросу развития искусственного интеллекта уделяется большое внимание, — говорит спикер форума Александра Веретено.

Фото: Администрация Ростова

В рамках форума Алексей Логвиненко наградил ростовских предпринимателей, добившихся наиболее высоких результатов в «бизнесе настоящего» Благодарственными письмами главы Администрации.

— Хочу подчеркнуть, что в непростых экономических условиях ростовские предприятия смогли не только удержать, но и укрепить свои позиции. Тем самым сохранив положительную динамику роста инвестиций в развитие донской столицы. Сегодня четвертая часть от общего портфеля инвестиций — это малый бизнес. За прошлый год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций достиг 182-х млрд рублей. Темп роста составил 116% к аналогичному периоду 2022 года. При этом создание оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в деятельности Администрации города. Большая работа по поддержке бизнеса ведется Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства и центром развития предпринимательства «Новый Ростов», — сказал глава администрации города Ростова-на-Дону.

Фото: Администрация Ростова

Также Алексей Логвиненко поблагодарил всех за участие и пожелал ростовским предпринимателям надежных деловых партнеров, благополучия, стабильности и процветания в бизнесе.

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