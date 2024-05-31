Алексей Логвиненко открыл форум предпринимателей «Бизнес настоящего»

— Он все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной. Его можно использовать как для написания текстов, создания картинок, видеоклипов, так и для, к примеру, анализа таблиц данных. Некоторые российские вузы уже вводят ИИ в учебный процесс. Он помогает увидеть слепые зоны и создавать более качественный продукт. И здорово, что в нашей стране, в Ростове, в частности, развиваются такие кластеры, как «Новый Ростов», где мы сейчас и находимся, а вопросу развития искусственного интеллекта уделяется большое внимание, — говорит спикер форума Александра Веретено.