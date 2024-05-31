Алексей Логвиненко открыл форум предпринимателей «Бизнес настоящего»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Причиной стало проведение форума «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным», который был приурочен ко Дню российского предпринимательства. Открыл мероприятие глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко.
Участники провели шестичасовой интенсивный марафон, где обсудили маркетинг, искусственный интеллект и масштабирование. В качестве спикеров выступили успешные специалисты-практики из Москвы, Санкт-Петербурга и донской столицы. Среди них — пиар-директора компаний, главы пресс-служб, директора по стратегическим коммуникациям.
Эксперт по нейросетям Александра Веретено из Санкт-Петербурга отметила, что сегодня применение искусственного интеллекта выходит на новый уровень.
— Он все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной. Его можно использовать как для написания текстов, создания картинок, видеоклипов, так и для, к примеру, анализа таблиц данных. Некоторые российские вузы уже вводят ИИ в учебный процесс. Он помогает увидеть слепые зоны и создавать более качественный продукт. И здорово, что в нашей стране, в Ростове, в частности, развиваются такие кластеры, как «Новый Ростов», где мы сейчас и находимся, а вопросу развития искусственного интеллекта уделяется большое внимание, — говорит спикер форума Александра Веретено.
В рамках форума Алексей Логвиненко наградил ростовских предпринимателей, добившихся наиболее высоких результатов в «бизнесе настоящего» Благодарственными письмами главы Администрации.
— Хочу подчеркнуть, что в непростых экономических условиях ростовские предприятия смогли не только удержать, но и укрепить свои позиции. Тем самым сохранив положительную динамику роста инвестиций в развитие донской столицы. Сегодня четвертая часть от общего портфеля инвестиций — это малый бизнес. За прошлый год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций достиг 182-х млрд рублей. Темп роста составил 116% к аналогичному периоду 2022 года. При этом создание оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в деятельности Администрации города. Большая работа по поддержке бизнеса ведется Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства и центром развития предпринимательства «Новый Ростов», — сказал глава администрации города Ростова-на-Дону.
Также Алексей Логвиненко поблагодарил всех за участие и пожелал ростовским предпринимателям надежных деловых партнеров, благополучия, стабильности и процветания в бизнесе.