Бастрыкин отреагировал на загадочную смерть жителя Ростовской области

Напомним, что примерно две недели назад жительница Ростовской области направила жалобу главе Следкома, в которой она сообщила, что считает загадочной смерть своего отца. Тело мужчины нашли у него дома. Изначально предполагалось, что он совершил самоубийство. Однако дочь утверждала, что отца убили. Женщина рассказала, что перед смертью отец написал дарственную на свою квартиру в станице Обливской на третье лицо. В связи с этим она выдвинула предположение, что ее родитель стал жертвой черных риелторов.