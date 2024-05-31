Бастрыкин отреагировал на загадочную смерть жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Напомним, что примерно две недели назад жительница Ростовской области направила жалобу главе Следкома, в которой она сообщила, что считает загадочной смерть своего отца. Тело мужчины нашли у него дома. Изначально предполагалось, что он совершил самоубийство. Однако дочь утверждала, что отца убили. Женщина рассказала, что перед смертью отец написал дарственную на свою квартиру в станице Обливской на третье лицо. В связи с этим она выдвинула предположение, что ее родитель стал жертвой черных риелторов.
В СК завели уголовное дело по признакам преступления статьи 105 УК РФ — убийство. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела.
Подробнее об обращении жительницы области к главе Следкома.