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Бастрыкин запросил доклад о расследовании загадочной смерти мужчины под Ростовом

Бастрыкин отреагировал на загадочную смерть жителя Ростовской области

31 мая 2024, 18:52
Фото: 1MI
Бастрыкин запросил доклад о расследовании загадочной смерти мужчины под Ростовом
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти жителя Ростовской области, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.

Напомним, что примерно две недели назад жительница Ростовской области направила жалобу главе Следкома, в которой она сообщила, что считает загадочной смерть своего отца. Тело мужчины нашли у него дома. Изначально предполагалось, что он совершил самоубийство. Однако дочь утверждала, что отца убили. Женщина рассказала, что перед смертью отец написал дарственную на свою квартиру в станице Обливской на третье лицо. В связи с этим она выдвинула предположение, что ее родитель стал жертвой черных риелторов.

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В СК завели уголовное дело по признакам преступления статьи 105 УК РФ — убийство. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела.

Подробнее об обращении жительницы области к главе Следкома.

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