Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикосов в Ростовской области

«Почти сразу после начала цветения, когда оно было практически на пике ударили заморозки. Всю пыльцу сбило, переохладились завязи там, где они уже появились и насекомые при такой температуре не участвовали в опылении, поэтому огромная часть урожая погибла», — добавляет агроном.