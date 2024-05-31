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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикос в 2024 году

Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикосов в Ростовской области

31 мая 2024, 11:15
Фото: Unsplash
Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикос в 2024 году
Аномальное тепло в апреле и заморозки в мае загубили плоды на этапе цветения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

В мае аграрии Ростовской области стали жаловаться на массовую гибель урожая из-за заморозков. Под удар попали злаковые, овощи и фрукты, в том числе сливы и абрикосы.

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«Сезон цветения у слив и абрикос в этом году начался раньше из-за аномально теплого апреля, где у нас несколько дней подряд стояла почти тридцатиградусная температура», — объясняет эксперт.

Одного цветения для получения урожая мало. Растения еще должны успеть переопылиться.

«Почти сразу после начала цветения, когда оно было практически на пике ударили заморозки. Всю пыльцу сбило, переохладились завязи там, где они уже появились и насекомые при такой температуре не участвовали в опылении, поэтому огромная часть урожая погибла», — добавляет агроном.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовская область рискует остаться без меда.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Урожай#Заморозки
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