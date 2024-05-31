Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикосов в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В мае аграрии Ростовской области стали жаловаться на массовую гибель урожая из-за заморозков. Под удар попали злаковые, овощи и фрукты, в том числе сливы и абрикосы.
«Сезон цветения у слив и абрикос в этом году начался раньше из-за аномально теплого апреля, где у нас несколько дней подряд стояла почти тридцатиградусная температура», — объясняет эксперт.
Одного цветения для получения урожая мало. Растения еще должны успеть переопылиться.
«Почти сразу после начала цветения, когда оно было практически на пике ударили заморозки. Всю пыльцу сбило, переохладились завязи там, где они уже появились и насекомые при такой температуре не участвовали в опылении, поэтому огромная часть урожая погибла», — добавляет агроном.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовская область рискует остаться без меда.