Дороги на въезд в Ростов-на-Дону перекроют для грузовиков с 1 июня

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Власти города продолжают работу по созданию грузового каркаса — спецтерриторий для проезда грузовиков.
Из-за этого заезд в город будут перекрывать по Шолохова со стороны поселка Янтарный, проспекту 40-летия Победы со стороны Аксая, Малому Зеленому кольцу, улице Кумженской, и Щепкинскому шоссе со стороны Щепкина.
Ограничения планируется вводить с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в конце мая ограничат проезд из-за музыкального мероприятия. Причиной станет выступление рэпера Баста.
Кроме того, появилась информация, что движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону закроют на 2 месяца.
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