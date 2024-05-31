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Дороги на въезд в Ростов-на-Дону перекроют для грузовиков с 1 июня

Дороги на въезд в Ростов-на-Дону перекроют для грузовиков с 1 июня

31 мая 2024, 11:17
Фото: 1MI
Дороги на въезд в Ростов-на-Дону перекроют для грузовиков с 1 июня
С 1 июня водители транспорта весом свыше 3,5 тонны не смогут попасть в Ростов сразу по нескольким маршрутам, сообщили в департаменте транспорта.

Власти города продолжают работу по созданию грузового каркаса — спецтерриторий для проезда грузовиков.

Из-за этого заезд в город будут перекрывать по Шолохова со стороны поселка Янтарный, проспекту 40-летия Победы со стороны Аксая, Малому Зеленому кольцу, улице Кумженской, и Щепкинскому шоссе со стороны Щепкина.

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Ограничения планируется вводить с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в конце мая ограничат проезд из-за музыкального мероприятия. Причиной станет выступление рэпера Баста.

Кроме того, появилась информация, что движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону закроют на 2 месяца.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Грузовики
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