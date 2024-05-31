Дороги на въезд в Ростов-на-Дону перекроют для грузовиков с 1 июня

Из-за этого заезд в город будут перекрывать по Шолохова со стороны поселка Янтарный, проспекту 40-летия Победы со стороны Аксая, Малому Зеленому кольцу, улице Кумженской, и Щепкинскому шоссе со стороны Щепкина.