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Published Сегодня, 11:41

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Экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области

Экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области

31 мая 2024, 11:41
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области
Майские заморозки и отсутствие дождей лишили местных фермеров урожая, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский экономист Анастасия Миронова.

Напомним, по статистике Ростовстата, цены на овощи в мае выросли на 3-10%. По словам ростовского экономиста Анастасии Мироновой, регулятором цен на овощи и фрукты выступает продукция местных производителей. Она обычно дешевле из-за низких расходов на транспортировку и хранение.

«В мае заморозки уничтожили значительную часть посевных площадей и, по сути, тонны будущего урожая. Соответственно, теперь Ростовская область обеспечивается привозной продукцией из других регионов и даже стран», — объясняет эксперт.

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Анастасия Миронова отмечает, что привозные овощи и фрукты компенсируют дефицит товаров от местных производителей, но цены могут продолжить расти вплоть до осени из-за расходов поставщиков на транспортировку.

Ранее RostovGazeta писала о том, что овощи и алкоголь взлетели в цене в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Стоимость овощей#Потребительские цены#Овощи
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