Экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области

Напомним, по статистике Ростовстата, цены на овощи в мае выросли на 3-10%. По словам ростовского экономиста Анастасии Мироновой, регулятором цен на овощи и фрукты выступает продукция местных производителей. Она обычно дешевле из-за низких расходов на транспортировку и хранение.