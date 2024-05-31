Экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Напомним, по статистике Ростовстата, цены на овощи в мае выросли на 3-10%. По словам ростовского экономиста Анастасии Мироновой, регулятором цен на овощи и фрукты выступает продукция местных производителей. Она обычно дешевле из-за низких расходов на транспортировку и хранение.
«В мае заморозки уничтожили значительную часть посевных площадей и, по сути, тонны будущего урожая. Соответственно, теперь Ростовская область обеспечивается привозной продукцией из других регионов и даже стран», — объясняет эксперт.
Анастасия Миронова отмечает, что привозные овощи и фрукты компенсируют дефицит товаров от местных производителей, но цены могут продолжить расти вплоть до осени из-за расходов поставщиков на транспортировку.
Ранее RostovGazeta писала о том, что овощи и алкоголь взлетели в цене в Ростовской области.