Госэкспертиза отклонила проект реконструкции дороги на Стачках в Ростове

Согласно проекту, планировалась реконструкция автомобильной дороги на проспекте Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастерового, а также строительство автодороги от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Застройщиком выступал местный Департамент автомобильных дорог.