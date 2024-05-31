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Госэкспертиза отклонила проект реконструкции дороги на Стачках в Ростове

Госэкспертиза отклонила проект реконструкции дороги на Стачках в Ростове

31 мая 2024, 15:53
Фото: rostov-gorod.ru
Госэкспертиза отклонила проект реконструкции дороги на Стачках в Ростове
30 мая Государственная экспертиза отклонила проект восстановления дороги по проспекту Стачки в Ростове-на-Дону, сообщает Единый государственный реестр заключений.

Согласно проекту, планировалась реконструкция автомобильной дороги на проспекте Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастерового, а также строительство автодороги от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Застройщиком выступал местный Департамент автомобильных дорог.

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Экспертиза вынесла отрицательное заключение по проекту, он будет направлен на доработку.

Ранее стало известно, что «Автодору» выделят более 990 миллионов рублей на ремонт М-4 в Ростовской области. Компания получит субсидию от правительства России на ремонтные работы.

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