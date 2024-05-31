Госэкспертиза отклонила проект реконструкции дороги на Стачках в Ростове

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
Согласно проекту, планировалась реконструкция автомобильной дороги на проспекте Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастерового, а также строительство автодороги от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Застройщиком выступал местный Департамент автомобильных дорог.
Экспертиза вынесла отрицательное заключение по проекту, он будет направлен на доработку.
Ранее стало известно, что «Автодору» выделят более 990 миллионов рублей на ремонт М-4 в Ростовской области. Компания получит субсидию от правительства России на ремонтные работы.