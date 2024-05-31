Инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Издание пишет, что направить заявление планирует Комитет по охране объектов культурного наследия. Речь идет о проведении работ, чтобы сохранить этот комплекс.
Компания «Альянс-М» владеет складами. По данным издания, в прошлом году она должна была ограничить доступ людей на объект, законсервировать его и сформировать проект реставрации с воссозданием конструкций, которые были на объекте изначально.
Проверка показала, что на складах не велись никакие работы, и проектно-сметная документация отсутствует. В результате составили протокол по данному факту.
После того, как решение вступит в силу, комитет хочет направить иск о приведении складов в надлежащее состояние.
Ранее масштабная реконструкция цирка началась в Ростове.