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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Инвестора Парамонов в Ростове хотят заставить реконструировать склады

Инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать

31 мая 2024, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru
Инвестора Парамонов в Ростове хотят заставить реконструировать склады
В Ростовской области через суд хотят добиться реконструкции Парамоновских складов, сообщает РБК.

Издание пишет, что направить заявление планирует Комитет по охране объектов культурного наследия. Речь идет о проведении работ, чтобы сохранить этот комплекс.

Компания «Альянс-М» владеет складами. По данным издания, в прошлом году она должна была ограничить доступ людей на объект, законсервировать его и сформировать проект реставрации с воссозданием конструкций, которые были на объекте изначально.

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Проверка показала, что на складах не велись никакие работы, и проектно-сметная документация отсутствует. В результате составили протокол по данному факту.

После того, как решение вступит в силу, комитет хочет направить иск о приведении складов в надлежащее состояние.

Ранее масштабная реконструкция цирка началась в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Реконструкция#Ростов#Склады#Парамонов
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