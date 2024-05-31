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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Какая будет погода в июне 2024 года в Ростовской области

Какая будет погода в июне 2024 года в Ростовской области

31 мая 2024, 06:14
Фото: rostovgazeta.ru
Какая будет погода в июне 2024 года в Ростовской области

В Ростовской области обещают жаркий июнь с небольшим количеством дождей

В Ростовской области в июне 2024 года прогнозируют теплую погоду с небольшим количеством осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Какая будет погода в июне

В регионе первый день лета начнется с жары, так как температура вырастет до +30 градусов, но могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

На следующий день ожидается облачная погода, температура поднимется до +32 градусов. А 3 и 4 числа может выглянуть солнце, термометры в среднем будут показывать +30 градусов.

С 6 по 8 июня в регионе вновь прогнозируют дожди, но температура останется на уровне +26 градусов. С 9 по 11 июня ожидается солнечная погода, и температура поднимется до +27 градусов.

После этого возможны дожди, но с 14 числа снова установится солнечная погода. В целом, она в этот период может быть очень изменчивой.

В конце июня, с 24 по 28 числа, прогнозируют продолжительный период солнечной погоды без осадков, с температурой до +30 градусов. Однако, после этого погода может резко измениться, и выходя на улицу, стоит взять с собой зонт.

Какая будет погода в июнеКакая будет погода в июне
Какая будет погода в июне
Фото: rostovgazeta.ru

Прогноз погоды на июль

В июле ожидается значительное изменение погоды по сравнению с июнем. Должно быть 20 дней ясной погоды, а остальные могут стать либо облачными, либо дождливыми. Также стоит учитывать, что усилится ветер, который уже ранее доставлял неудобства жителям. При неблагоприятных условиях падают деревья и срывает крыши зданий.

Согласно прогнозам, дожди ожидаются 1, 4, 5 и 26 июля, при этом температура будет держаться около +28 градусов. Облачными днями станут 2, 7, 8, 15, 18, 20 и 24 июля.

Весь оставшийся июль будет ясным и солнечным. Что касается температуры, то в первые 10 дней она будет держаться примерно на уровне +27 градусов.

Стоит отметить, что в середине месяца будет по-настоящему жарко, так как температура начнет расти и достигнет отметки в +32 градуса. При таком высоком показателе придется прожить несколько дней.

С 19 по 23 числа прогнозируют около +29 градусов, а затем температура поднимется до +33 градусов. В конце месяца ожидается показатель около +30 градусов.

Какая будет погода в июлеКакая будет погода в июле
Какая будет погода в июле
Фото: rostovgazeta.ru

Прогноз погоды на август

Солнечной погоды в самом начале месяца ждать не стоит, так как будет облачно. Но сохранится жара с температурой +33 градуса. В ночное время она спадет и станет +23 градуса.

С 4 числа начнется солнечная погода, и температура еще больше вырастет. В этот день ожидается повышение до +35 градусов, а к 6 августа — до +39 градусов.

До 9 августа в регионе сохранится жаркая и ясная погода, затем ожидается ухудшение, с облачным небом. С 11 августа может быть уже не так жарко, но вернется солнечная погода.

Эти погодные условия будут держаться до 14 августа, тогда ожидаются дожди, которые закончатся к вечеру. Впоследствии с 16 по 30 августа прогнозируется солнечная погода, но не такая жаркая.

К концу августа температура воздуха окажется на уровне +26 градусов.

Согласно прогнозам, основанным на данных за последние 10 лет, ожидается 25 ясных дней, один день с продолжительными осадками и четыре дня с переменной облачностью.

Какая будет погода в августеКакая будет погода в августе
Какая будет погода в августе
Фото: rostovgazeta.ru

Проблемы после заморозков

В мае в некоторых регионах России, включая Ростовскую область, было резкое похолодание, что стало угрозой для предстоящего урожая. Губернатор Василий Голубев объявлял режим ЧС из-за сильного падения температуры.

В это время фермеры, пострадавшие от ущерба посевам из-за неблагоприятных погодных условий, могли рассчитывать на страховые выплаты. Эксперты считают, что потери урожая фруктов и ягод могут достигать 30-40%.

Каким будет лето

В Ростове-на-Дону началось тестирование новой уникальной климатической модели, разработанной на базе нейронной сети. Этот уникальный метод прогнозирования позволяет предсказывать климатические условия на несколько десятилетий вперед. Информация о погоде, начиная с 1900 года, уже занесена в программу для анализа.

Ранее система сообщала, что в мае погодные условия в Ростове и области будут прохладными, и этот прогноз оказался правдивым.

Нейросеть предсказала, что в июне ожидается незначительное превышение нормы температуры: она окажется на отметке не 21,6, а 22,3 градуса Цельсия. Также будет меньше дождей, чем в июне 2023 года.

Каким будет лето в РостовеКаким будет лето в Ростове
Каким будет лето в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

В июле температура будет находиться в норме, и прогнозируют обычное количество осадков, без недостатка влаги.

В августе ожидают превышение нормальных значений температуры при низком уровне осадков.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Июнь#2024
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