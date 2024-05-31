Минзрав утвердил новый состав аптечек для водителей в Ростовской области

Теперь водители Ростовской области должны пополнить свои автомобильные аптечки загубником для сердечно-легочной реанимации. Устройство пригодится при проведении искусственного дыхания. Помимо этого необходимо спасательное многоразовое одеяло. Изотермическое покрывало должно быть не мнее 160 на 210 сантиметров. А также черный/синий маркер или карандаш.