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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

В Ростовской области с 1 сентября изменятся требования к наполнению автоаптечки

Минзрав утвердил новый состав аптечек для водителей в Ростовской области

31 мая 2024, 19:02
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 сентября изменятся требования к наполнению автоаптечки
Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года, требования прописаны в правовом акте ведомства.

Теперь водители Ростовской области должны пополнить свои автомобильные аптечки загубником для сердечно-легочной реанимации. Устройство пригодится при проведении искусственного дыхания. Помимо этого необходимо спасательное многоразовое одеяло. Изотермическое покрывало должно быть не мнее 160 на 210 сантиметров. А также черный/синий маркер или карандаш.

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В комплект автоаптечки входит много других предметов: маски, перчатки, жгут, марлевая ткать, бинты, салфетки, лейкопластыри, ножницы обычные и хирургические, маска для сердечно-сосудистой реанимации, инструкция, блокнот и сам футляр.

Ранее RostovGazeta сообщила о том, что в Ростовской области введут новые правила по учету алиментов.

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