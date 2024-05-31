Минзрав утвердил новый состав аптечек для водителей в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Теперь водители Ростовской области должны пополнить свои автомобильные аптечки загубником для сердечно-легочной реанимации. Устройство пригодится при проведении искусственного дыхания. Помимо этого необходимо спасательное многоразовое одеяло. Изотермическое покрывало должно быть не мнее 160 на 210 сантиметров. А также черный/синий маркер или карандаш.
В комплект автоаптечки входит много других предметов: маски, перчатки, жгут, марлевая ткать, бинты, салфетки, лейкопластыри, ножницы обычные и хирургические, маска для сердечно-сосудистой реанимации, инструкция, блокнот и сам футляр.
Ранее RostovGazeta сообщила о том, что в Ростовской области введут новые правила по учету алиментов.