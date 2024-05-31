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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:02

На «Пушистый вояж» и за бесплатным попкорном: куда сходить с ребенком 1 и 2 июня

На «Пушистый вояж» и за бесплатным попкорном: куда сходить с ребенком 1 и 2 июня

31 мая 2024, 06:02
Фото: Unsplash
На «Пушистый вояж» и за бесплатным попкорном: куда сходить с ребенком 1 и 2 июня
Летние каникулы начинаются у детей уже на предстоящих выходных. Также на субботу 1 июня выпадает международный День защиты детей. Куда сходить с ребенком в выходные дни, читайте в материале RostovGazeta.

Кино

В кинотеатрах Ростова покажут фильм Дениса Гуляра «Манюня: Приключения в Москве» (6+). Комедия расскажет о новых приключениях неугомонной Манюни и её подружек Каринэ и Наринэ. Девочки отправляются на летние каникулы в Москву, где их ждут неожиданные встречи и знакомства.

Также юных зрителей ждет премьера мультфильма «Суперпташки. Улётная миссия» (0+). Сюжет картины повествует о птичке Джонни и его пернатых друзьях. Все они обладают суперспособностями. Однажды герои отправляются на секретную миссию для спасения родного города от злодея Отто фон Моржа.

Сходить с детьми можно на еще один приключенческий мультик — «Пушистый вояж» (6+). «Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьёй. На пути их ждёт множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно только действуя сообща», — говорится в аннотации к мультику.

Также в кино показывают премьеры прошлых недель, например, фантастику «Сто лет тому вперёд» (6+), а также приключенческий фильм «Огненный лис» (6+).

Также в кино показывают премьеры прошлых недельТакже в кино показывают премьеры прошлых недель
Также в кино показывают премьеры прошлых недель
Фото: Unsplash
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Театральные постановки

В воскресенье, 2 июня, в театре кукол покажут спектакль «Дюймовочка» (0+). В основу постановки легла пьеса Николая Эрдмана. Спектакль по всем известной сказке поставил режиссер из Санкт-Петербурга, художественный руководитель синтез-театра «Маска» Олег Карнер.

Еще один кукольный спектакль покажут в театре «Муха» 2 июня. Постановка «Один мальчик» (0+) получила восторженные отзывы от критиков и обычных зрителей. «Как быть, если в вашей жизни вдруг неожиданно появляется пингвин?! История грандиозного возвращения или начала крепкой дружбы», — говорится в аннотации к спектаклю.

В Молодежном театре 1 июня поставят приключенческий спектакль про самую сильную девочку на свете — «Пеппи Длинный чулок» (0+). Зрителей ждет не только увлекательная история, но м яркие декорации и запоминающиеся костюмы.

В Музыкальном театре 1 июня можно послушать концерт «Ах, этот вечер» (6+). В нем примут участие воспитанники детского театра-студии «Дебют», а также солисты театра. В программе концерта — хиты из детских кинофильмов: «Приключения Электроника», «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Буратино», «Неуловимые мстители», «Пеппи Длинный чулок».

В Музыкальном театре 1 июня можно послушать концерт «Ах, этот вечер» (6+)В Музыкальном театре 1 июня можно послушать концерт «Ах, этот вечер» (6+)
В Музыкальном театре 1 июня можно послушать концерт «Ах, этот вечер» (6+)
Фото: Unsplash

В тот же день в Музыкальном театре представят балет «Белоснежка и семь гномов» (6+). Билеты на него активно раскупают, так что стоит поторопиться. Ростов-на-Дону стал третьим городом в мире (после Будапешта и Таллинна) и первым городом в России, где был поставлен балет по знаменитой сказке братьев Гримм. Над его реализацией Ростовский музыкальный театр работал в течение года. Зрителей ждут масштабные декорации, большое количество бутафории, которой нет больше ни в одном балетном спектакле, колоритные костюмы и многое другое.

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Что еще организуют для детей в Ростове?

1 июня в ростовском зоопарке пройдет фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик». Мероприятие стартует в 09.00. Также на фестивале в зоопарке зрителей ждет праздничный концерт.

Фестиваль детства и юности пройдет 1 июня и в Зеленом театре парка Революции. Для детей там подготовили мастер-классы, розыгрыши призов и вкусные подарки. Интерактивные площадки в парке будут работать с 09.30 до 11.00. В 12.00 там начнется турнир по футболу, посвященный международному Дню защиты детей.

Что еще организуют для детей в Ростове?Что еще организуют для детей в Ростове?
Что еще организуют для детей в Ростове?
Фото: Администрация Ростова

В торговом центре «Горизонт» 1 июня для детей организуют мастер-классы и игровые зоны. С 11.00 до 15.00 там покажут спектакль от Театра Васильевых «Путешествие в детство». Также желающим сделают аквагрим, а всех юных посетителей угостят бесплатным попкорном. В 13.00 в «Горизонте» пройдет и детский fashion-показ.

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