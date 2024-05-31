На «Пушистый вояж» и за бесплатным попкорном: куда сходить с ребенком 1 и 2 июня

В тот же день в Музыкальном театре представят балет «Белоснежка и семь гномов» (6+). Билеты на него активно раскупают, так что стоит поторопиться. Ростов-на-Дону стал третьим городом в мире (после Будапешта и Таллинна) и первым городом в России, где был поставлен балет по знаменитой сказке братьев Гримм. Над его реализацией Ростовский музыкальный театр работал в течение года. Зрителей ждут масштабные декорации, большое количество бутафории, которой нет больше ни в одном балетном спектакле, колоритные костюмы и многое другое.