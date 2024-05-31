На трассе от Ростова до Таганрога с 1 июня изменится схема движения

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Так, с 1 июня на участке с 39-го по 41-й километр дороги между Ростовом и Таганрогом перекроют две левые полосы. Для проезда будут открыты две новые правые полосы, которые обустроили только в этом году.
Напомним, что дорожники продолжают ремонтные работы с 36-го по 45-й километр трассы Р-280 «Новороссия». Специалисты укрепляют дорожные конструкции и устраивают новые слои асфальтобетонного покрытия.
Ранее в Ростове началась масштабная реконструкция цирка. Около здания появились строительные леса.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что выпуск автомобилей в РФ вырос вдвое. За 2024 год отечественные предприятия выпустили более 220 тысяч легковушек. Это на 92,5% больше, чем за 2023 год.