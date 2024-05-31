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На трассе от Ростова до Таганрога с 1 июня снова изменится схема движения

На трассе от Ростова до Таганрога с 1 июня изменится схема движения

31 мая 2024, 18:16
Фото: 1MI
На трассе от Ростова до Таганрога с 1 июня снова изменится схема движения
На федеральной трассе Р-280 «Новороссия» продолжается капитальный ремонт дороги. В связи с этим на участке между Ростовом и Таганрогом с 1 июня изменится схема движения, сообщает ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград».

Так, с 1 июня на участке с 39-го по 41-й километр дороги между Ростовом и Таганрогом перекроют две левые полосы. Для проезда будут открыты две новые правые полосы, которые обустроили только в этом году.

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Напомним, что дорожники продолжают ремонтные работы с 36-го по 45-й километр трассы Р-280 «Новороссия». Специалисты укрепляют дорожные конструкции и устраивают новые слои асфальтобетонного покрытия.

Ранее в Ростове началась масштабная реконструкция цирка. Около здания появились строительные леса.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что выпуск автомобилей в РФ вырос вдвое. За 2024 год отечественные предприятия выпустили более 220 тысяч легковушек. Это на 92,5% больше, чем за 2023 год.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Дорога#Ремонт дорог#Транспорт#Трасса#Схема движения#Капитальный ремонт
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