На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Потасовка произошла на железнодорожном вокзале Ростова. Как сообщили очевидцы, группа людей, состоящая из мужчин и женщин, напала на человека прямо перед досмотровым павильоном. После инцидента несколько женщин обложили пострадавшего нецензурной бранью, а помимо этого дали пару оплеух.
Сама драка на видео не попала, а лишь ее окончание, когда месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Автор поста просит городские власти обратить внимание на безопасность жителей и приезжающих в Ростов-на-Дону.
Ранее в центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Около 10 человек устроили потасовку на улице Максима Горького.