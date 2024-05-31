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Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка

На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка

31 мая 2024, 18:48
Фото: Изображение Midjourney
На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка
Днем 31 мая на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка. По информации очевидцев, группа людей, в том числе и женщины, начали приставать к мужчине, который находился на досмотровом павильоне, сообщает местный телеграм-канал.

Потасовка произошла на железнодорожном вокзале Ростова. Как сообщили очевидцы, группа людей, состоящая из мужчин и женщин, напала на человека прямо перед досмотровым павильоном. После инцидента несколько женщин обложили пострадавшего нецензурной бранью, а помимо этого дали пару оплеух.

На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка
Видео: тг-канал «Ростов-главный»
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Сама драка на видео не попала, а лишь ее окончание, когда месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Автор поста просит городские власти обратить внимание на безопасность жителей и приезжающих в Ростов-на-Дону.

Ранее в центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Около 10 человек устроили потасовку на улице Максима Горького.

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