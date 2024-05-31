На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка

Потасовка произошла на железнодорожном вокзале Ростова. Как сообщили очевидцы, группа людей, состоящая из мужчин и женщин, напала на человека прямо перед досмотровым павильоном. После инцидента несколько женщин обложили пострадавшего нецензурной бранью, а помимо этого дали пару оплеух.