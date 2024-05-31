Названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
За год средний доход, указанный в вакансиях в Ростове, увеличился до 56 982 рублей. Год к году рост составил 14%. Для сравнения — весной прошлого года средняя предлагаемая зарплата в городе едва переваливала за 50 тысяч рублей.
Больше всего выросли зарплатные предложения для врачей — на 82%. Медики в Ростове могут рассчитывать на доход в 81 815 рублей. Также на 82% выросли зарплаты у автоинструкторов. За год они в среднем достигли отметки в 75 216 рублей. У SMM-специалистов предлагаемая зарплата стала больше на 73%. Сейчас средний доход, указанный для этой вакансии в Ростове, составляет 46 874 рублей.
Что касается спроса, то самыми востребованными специалистами в Ростове-на-Дону этой весной стали дезинфекторы. Число вакансий для них за год выросло в 4,9 раза. Средний доход дезинфектора составляет 57 926 рублей. В 4,8 раза вырос спрос у компаний на водителей легкового транспорта. Они в среднем зарабатывают 60 972 рубля. Замыкает тройку лидеров оператор производственной линии. Число вакансий для сотрудника этого профиля за год выросло в 4,4 раза. В среднем они зарабатывают 68 256 рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев.