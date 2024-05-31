rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

За год предлагаемые зарплаты врачам в Ростове выросли на 82%

Названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области

31 мая 2024, 11:46
Фото: Unsplash
За год предлагаемые зарплаты врачам в Ростове выросли на 82%

Зарплаты врачей и автоинструкторов выросли на 80% в Ростовской области

Средний предлагаемый доход для соискателей в Ростове за год вырос на 14%, рассказали аналитики «Авито Работа» корреспонденту RostovGazeta.

За год средний доход, указанный в вакансиях в Ростове, увеличился до 56 982 рублей. Год к году рост составил 14%. Для сравнения — весной прошлого года средняя предлагаемая зарплата в городе едва переваливала за 50 тысяч рублей.

Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области
Узнать подробнее

Больше всего выросли зарплатные предложения для врачей — на 82%. Медики в Ростове могут рассчитывать на доход в 81 815 рублей. Также на 82% выросли зарплаты у автоинструкторов. За год они в среднем достигли отметки в 75 216 рублей. У SMM-специалистов предлагаемая зарплата стала больше на 73%. Сейчас средний доход, указанный для этой вакансии в Ростове, составляет 46 874 рублей.

Что касается спроса, то самыми востребованными специалистами в Ростове-на-Дону этой весной стали дезинфекторы. Число вакансий для них за год выросло в 4,9 раза. Средний доход дезинфектора составляет 57 926 рублей. В 4,8 раза вырос спрос у компаний на водителей легкового транспорта. Они в среднем зарабатывают 60 972 рубля. Замыкает тройку лидеров оператор производственной линии. Число вакансий для сотрудника этого профиля за год выросло в 4,4 раза. В среднем они зарабатывают 68 256 рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев.

Читайте также:
В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июняБольше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорогВ ростовчан вселяет ужас летучая мышь, вспышка на Солнце и американские ракеты
#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области
Сегодня, 09:06
«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»
Сегодня, 09:04
Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
Сегодня, 10:12
Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:55
Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикосов в Ростовской области
Сегодня, 11:15
«Ели осетрину, пили Санторинское»: воспоминания о Ростове и Нахичевани Келле-Шагинова
Сегодня, 09:37
"