Названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области

Больше всего выросли зарплатные предложения для врачей — на 82%. Медики в Ростове могут рассчитывать на доход в 81 815 рублей. Также на 82% выросли зарплаты у автоинструкторов. За год они в среднем достигли отметки в 75 216 рублей. У SMM-специалистов предлагаемая зарплата стала больше на 73%. Сейчас средний доход, указанный для этой вакансии в Ростове, составляет 46 874 рублей.