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Published Сегодня, 15:19

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«От всех видов оружия»: в Ростовской области могут обустроить мобильные убежища

В Ростовской области могут обустроить мобильные убежища

31 мая 2024, 15:19
Фото: Unsplash
«От всех видов оружия»: в Ростовской области могут обустроить мобильные убежища
По всей России, в том числе и в Ростовской области, могут появиться новые объекты гражданской обороны для защиты населения от любых видов оружия. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложение создать убежища блок-модульного типа поступило от МЧС России. Ведомство считает нужным разместить на территории страны защитные сооружения, которые смогут укрыть население в период опасности. Они будут рассчитаны на воздействие самого разного оружия: ядерного, химического, биологического и других средств поражения.

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МЧС России отмечает, что в данный момент в стране не хватает защитных сооружений, а модульные мобильные блоки могут стать новым способом укрытия россиян.

Ранее жители Таганрога жаловались на то, что местные бомбоубежища закрыты на замок. Люди бояться, что в случае необходимости, они просто не смогут попасть внутрь.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростовская область#Оружие#Бомбоубежища#Убежища#Безопасность#Защита#МЧС России
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