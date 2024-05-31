В Ростовской области могут обустроить мобильные убежища

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Предложение создать убежища блок-модульного типа поступило от МЧС России. Ведомство считает нужным разместить на территории страны защитные сооружения, которые смогут укрыть население в период опасности. Они будут рассчитаны на воздействие самого разного оружия: ядерного, химического, биологического и других средств поражения.
МЧС России отмечает, что в данный момент в стране не хватает защитных сооружений, а модульные мобильные блоки могут стать новым способом укрытия россиян.
Ранее жители Таганрога жаловались на то, что местные бомбоубежища закрыты на замок. Люди бояться, что в случае необходимости, они просто не смогут попасть внутрь.