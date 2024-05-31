В Ростовской области могут обустроить мобильные убежища

Предложение создать убежища блок-модульного типа поступило от МЧС России. Ведомство считает нужным разместить на территории страны защитные сооружения, которые смогут укрыть население в период опасности. Они будут рассчитаны на воздействие самого разного оружия: ядерного, химического, биологического и других средств поражения.