rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса

Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в Ростовской области

31 мая 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney
Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса
Крупный лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе Ростовской области. Предположительно огонь возник из-за удара молнии. Возгорание тушит более ста пожарных, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Возгорание произошло вечером. Его обнаружили работники лесного хозяйства во время патрулирования. На данный момент огонь охватил 52 гектара лесного массива. Для тушения пожара привлекли 121 сотрудника МЧС, вертолет Ми-8 и 46 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Вертолет Ми-8 МЧС России уже выполнил четыре слива и сбросил 14 тонн воды.

В сети появились кадры страшного происшествия. Пожарные поочередно ликвидируют очаги возгорания.

Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса
Видео: Изображение Midjourney

Ранее стало известно, что пожар охватил территорию одного из ближайших к Ростову аэропортов в Минводах. Возгорание образовалось в строящимся сооружении.

Читайте также:
Вертолет Ми-8 привлекли для тушения лесного пожара в Ростовской областиУдар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской областиВ Ростовской области горит больше 50 гектаров леса
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Пожар#МЧС#Пожарные#МЧС России#Возгорание#Пожарная безопасность#Лесной пожар#Происшествия#Лесной массив#Лесной пожар в Тарасовском районе 31 мая
Подпишитесь
Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области
Сегодня, 09:06
«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»
Сегодня, 09:04
Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
Сегодня, 10:12
Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:55
Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикосов в Ростовской области
Сегодня, 11:15
«Ели осетрину, пили Санторинское»: воспоминания о Ростове и Нахичевани Келле-Шагинова
Сегодня, 09:37
"