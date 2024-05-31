Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Возгорание произошло вечером. Его обнаружили работники лесного хозяйства во время патрулирования. На данный момент огонь охватил 52 гектара лесного массива. Для тушения пожара привлекли 121 сотрудника МЧС, вертолет Ми-8 и 46 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.
Вертолет Ми-8 МЧС России уже выполнил четыре слива и сбросил 14 тонн воды.
В сети появились кадры страшного происшествия. Пожарные поочередно ликвидируют очаги возгорания.
Ранее стало известно, что пожар охватил территорию одного из ближайших к Ростову аэропортов в Минводах. Возгорание образовалось в строящимся сооружении.