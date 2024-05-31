Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в Ростовской области

Возгорание произошло вечером. Его обнаружили работники лесного хозяйства во время патрулирования. На данный момент огонь охватил 52 гектара лесного массива. Для тушения пожара привлекли 121 сотрудника МЧС, вертолет Ми-8 и 46 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.