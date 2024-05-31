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Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону

Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону

31 мая 2024, 10:55
Фото: 1MI
Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону
Глава государства Владимир Путин принял решение помиловать жительницу Ростова-на-Дону, ставшую фигуранткой уголовного дела, сообщили в правительстве региона.

Судьба женщины решалась еще в марте комиссией по вопросам помилования. Ее представители выступила за помилование, о чем и сообщили губернатору.

Глава региона Василий Голубев поддержал это решение, но окончательную точку в этих вопросах ставит президент.

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Путин помиловал ростовчанку, получившую условный срок. Этот указ уже вступил в законную силу.

Всего с начала года в донском регионе рекомендовали помиловать 12 человек. Президент принял положительное решение в отношении троих. Среди них женщины, которые впервые были осуждены и имеют детей.

Сейчас еще 33 человека ждут решения от главы государства.

Ранее в регионе отклонили 12 прошений о помиловании преступников.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Путин#Помилование
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