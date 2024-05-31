Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Судьба женщины решалась еще в марте комиссией по вопросам помилования. Ее представители выступила за помилование, о чем и сообщили губернатору.
Глава региона Василий Голубев поддержал это решение, но окончательную точку в этих вопросах ставит президент.
Путин помиловал ростовчанку, получившую условный срок. Этот указ уже вступил в законную силу.
Всего с начала года в донском регионе рекомендовали помиловать 12 человек. Президент принял положительное решение в отношении троих. Среди них женщины, которые впервые были осуждены и имеют детей.
Сейчас еще 33 человека ждут решения от главы государства.
Ранее в регионе отклонили 12 прошений о помиловании преступников.