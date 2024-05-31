Пыльные бури и полчища саранчи может занести ветер в Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По словам ростовского зоолога Регины Ерофеефой, развитие личинок происходит с конца апреля и до середины мая.
«Пока еще рано говорить о масштабных нашествиях саранчи. Насколько я знаю, пока особо проблемных очагов не обнаружили. Но так как саранча развивается в конце весны, а у нас на это время пришлись аномальные заморозки, скорее всего, личинки в этом году вылупятся позже обычного и в меньшем количестве», — считает эксперт.
Регина Ерофеева объясняет, что саранча в Ростовскую область иногда может попадать из-других регионов — ее заносит ветром.
«Есть вероятность, что ветер может принести из Калмыкии не только пыльные бури, но и саранчу. Но бороться с ней все равно проще стаями, чем когда она живет по одиночке», — отмечает зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему саранча атаковала Краснодарский край.