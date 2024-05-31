Пыльные бури и полчища саранчи может занести ветер в Ростовскую область

«Пока еще рано говорить о масштабных нашествиях саранчи. Насколько я знаю, пока особо проблемных очагов не обнаружили. Но так как саранча развивается в конце весны, а у нас на это время пришлись аномальные заморозки, скорее всего, личинки в этом году вылупятся позже обычного и в меньшем количестве», — считает эксперт.