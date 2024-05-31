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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Зоолог предупредил о массовом нашествии саранчи в Ростовской области

Пыльные бури и полчища саранчи может занести ветер в Ростовскую область

31 мая 2024, 13:13
Фото: Unsplash
Зоолог предупредил о массовом нашествии саранчи в Ростовской области
Майские заморозки затормозили процент вылупления вредоносного насекомого из личинок, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

По словам ростовского зоолога Регины Ерофеефой, развитие личинок происходит с конца апреля и до середины мая.

«Пока еще рано говорить о масштабных нашествиях саранчи. Насколько я знаю, пока особо проблемных очагов не обнаружили. Но так как саранча развивается в конце весны, а у нас на это время пришлись аномальные заморозки, скорее всего, личинки в этом году вылупятся позже обычного и в меньшем количестве», — считает эксперт.

Ростовскую область ожидает нашествие саранчи
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Регина Ерофеева объясняет, что саранча в Ростовскую область иногда может попадать из-других регионов — ее заносит ветром.

«Есть вероятность, что ветер может принести из Калмыкии не только пыльные бури, но и саранчу. Но бороться с ней все равно проще стаями, чем когда она живет по одиночке», — отмечает зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему саранча атаковала Краснодарский край.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Саранча в Ростове#Саранча
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