Ростовскую область завалили заграничными фруктами и овощами

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Вся продукция поступила на склад в Батайске, он предназначен для временного хранения. Общий объем партии составил 432 тонны.
Из Узбекистана привезли 43 тонны абрикосов, 347 тонн лука, а также 12 тонн свеклы. Кроме того, на складе хранятся чеснок и редька.
Всю продукцию проверили на карантинные объекты, ничего опасного не обнаружили. После этого товар выпустили в обращение.
До этого появилась информация, что цены на продукты в донском регионе могут увеличиться на 15%.
Кроме того, в ЦБ объяснили, как аномально теплая погода повлияла на цены в области.