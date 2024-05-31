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Ростовскую область завалили иностранными фруктами и овощами

Ростовскую область завалили заграничными фруктами и овощами

31 мая 2024, 07:34
Фото: Unsplash
Ростовскую область завалили иностранными фруктами и овощами

Тонны заграничных овощей и фруктов доставили в Ростовскую область

В Ростовскую область в мае доставили более 430 тонн овощей и фруктов из другой страны, сообщает управление Россельхознадзора.

Вся продукция поступила на склад в Батайске, он предназначен для временного хранения. Общий объем партии составил 432 тонны.

Из Узбекистана привезли 43 тонны абрикосов, 347 тонн лука, а также 12 тонн свеклы. Кроме того, на складе хранятся чеснок и редька.

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Всю продукцию проверили на карантинные объекты, ничего опасного не обнаружили. После этого товар выпустили в обращение.

До этого появилась информация, что цены на продукты в донском регионе могут увеличиться на 15%.

Кроме того, в ЦБ объяснили, как аномально теплая погода повлияла на цены в области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Фрукты#Овощи
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