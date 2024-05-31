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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

31 мая 2024, 10:12
Фото: 1MI
Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
В Ростовской области удар током получил подросток, взобравшийся на вагон поезда, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Инцидент случился в районе железнодорожной станции Несветай. В полицию поступил сигнал, что человека ударило током.

Позже стало известно, что 14-летний житель Новошахтинска залез на вагон поезда. Здесь он получил удар, после чего ему понадобилась помощь.

Добавим, что о состоянии пациента сейчас информации нет.

Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области
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Местным жителям напомнили, что строго запрещается залезать на вагоны, так как электропровод имеет напряжение свыше 27 тысяч вольт.

Ранее пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вагон поезда#Происшествие
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