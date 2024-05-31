Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Инцидент случился в районе железнодорожной станции Несветай. В полицию поступил сигнал, что человека ударило током.
Позже стало известно, что 14-летний житель Новошахтинска залез на вагон поезда. Здесь он получил удар, после чего ему понадобилась помощь.
Добавим, что о состоянии пациента сейчас информации нет.
Местным жителям напомнили, что строго запрещается залезать на вагоны, так как электропровод имеет напряжение свыше 27 тысяч вольт.
Ранее пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в донском регионе.
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