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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области

Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области

31 мая 2024, 09:06
Фото: wikimedia.org / для иллюстрации
Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области
Стая диких волкособов появилась в Ростовской области на границе с Украиной — в лесу Чертковского района, рядом с селом Щедровка. Об этом сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Эколог рассказывает, что о дикой стае волокособов из 18 голов в лесу Чертковского района ему рассказали местные фермеры. Люди бьют тревогу — эти хищники могут пойти в дома и разорять хозяйства.

«Обычно волки расправляются с собаками. Но когда собака может за себя постоять, дать отпор, ее принимают в стаю. В результате скрещивания волков и собак появляются волкособы. Но это опасные животные, с более высокими показателями, чем у волков», — отмечает Алексей Лебедев.

Собеседник добавляет, что фенотип у волкопсов сохраняется волчий. Эти животные умны, бесстрашны, не боятся техники и человека, могут заходить в дома. По словам эксперта, волкопсы всегда крупнее. Их вес превышает 80-90 килограммов, при том, что средний вес волка — 45 килограммов.

Эколог предупреждает, что волкопсов нельзя путать с бродячими собаками с бирками на ушах. Безнадзорные псы с бирками доброжелательны к человеку, они несут пользу — гоняют крыс. Более того, они не живут в лесах стаями. А в лесу Чертковского района ситуация совсем иная.

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Фото: Unsplash / для иллюстрации
«Появление стаи волкособов — это нехорошее явление, которое может привести к страшным последствиям. Например, в Краснодарском крае с ними уже начали бороться на уровне регионального Минприроды. Однако в Ростовской области ничего похожего не наблюдается. На отстрел волка, шакала и волкособов разрешения не выдают», — резюмирует эколог.

Для разъяснения ситуации редакция направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как расплодившиеся в Ростовской области бобры вредят сельскому хозяйству.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Животные#Чертковский район#Безопасность#Волкособы
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