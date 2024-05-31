Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области

Эколог предупреждает, что волкопсов нельзя путать с бродячими собаками с бирками на ушах. Безнадзорные псы с бирками доброжелательны к человеку, они несут пользу — гоняют крыс. Более того, они не живут в лесах стаями. А в лесу Чертковского района ситуация совсем иная.