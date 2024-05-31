Tele2 выбрала HR по другим правилам — чемпионат электриков от IEK GROUP

«Чемпионат электриков для компании не рядовой проект. Это наша позиция, вклад в развитие профессии и технологий, желание помочь профессионалам расти на рынке. Наша аудитория — это каждый пользователь оборудования IEK от школьника до электрика с многолетним стажем. Начавшись в Москве, всего за год наш чемпионат вышел на федеральный уровень, охватив более 3500 электриков по всей России. Отдельно хочется поблагодарить компанию Tele2 за их творческий подход к номинации. Наши коллеги всегда и сами играют по другим правилам, добиваясь выдающихся результатов, и задают высокую планку нам. В Tele2 ждут от современного HR не просто узкого функционала, а широкого влияния на сообщество, охватывающего потенциальных сотрудников, клиентов и партнеров компании».