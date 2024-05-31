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Tele2 выбрала HR по другим правилам — чемпионат электриков от IEK GROUP

Tele2 выбрала HR по другим правилам — чемпионат электриков от IEK GROUP

31 мая 2024, 07:46
Фото: Tele2
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Tele2 выбрала компанию-победителя в номинации «HR по другим правилам» в рамках премии «HR-бренд от HeadHunter». Им стала компания IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования, светотехники, продукции для IT-технологий.

Она представляла проект «VI открытый чемпионат электриков», направленный на решение проблемы дефицита «синих воротничков» на рынке труда. Всего в 2023 году на участие в номинации было подано 37 заявок.

В 2023 году Tele2 продолжила многолетнее партнерство с HeadHunter в рамках премии «HR-бренд» и вновь анонсировала свою специальную номинацию «HR по другим правилам». В конкурсе Tele2 отмечает инновационные проекты в области управления персоналом и организационного развития. Они должны отражать стратегическую роль HR как партнера и драйвера развития бизнеса и влиять на общие бизнес-показатели. В прошлом году было подано максимальное количество заявок за все годы проведения номинации: 37 российских компаний выступили с проектами, в которых демонстрировали свой профессиональный подход к управлению.

Победителем стала компания IEK GROUP с проектом «VI открытый чемпионат электриков». Дефицит квалифицированных «синих воротничков» — актуальная проблема для современного рынка труда. Компания IEK Group взяла на себя миссию развить профессию электромонтажника и популяризировать культуру электромонтажа в России. Силами команды был разработан новый формат взаимодействия с профессиональной группой — через отраслевые чемпионаты. Также IEK разработал и апробировал современный профессиональный стандарт электромонтажа, который уже признали на российском и международном уровне. Теперь по данному образцу будут обучаться студенты вузов, а также получать сертификацию электромонтажники, уже работающие на рынке.

Премия «HR-бренд от HeadHunter» — один из самых престижных российских конкурсов в области управления персоналом. Она проводится с 2006 года и позволяет познакомиться с лучшими современными HR-кейсами, а также разобраться в трендах в области управления персоналом. Премия ежегодно вручается в семи основных и нескольких специальных номинациях, где награды распределяют партнеры — компании с высоким уровнем HR-экспертности.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

«Мы гордимся нашим партнерством с HeadHunter, нашей специальной номинации „HR по другим правилам“ уже 6 лет. Она эволюционирует так же, как и роль функции HR в жизни компаний. Если раньше мы отмечали креативные инновационные HR-решения, то сейчас фокус сместился. Теперь мы стремимся поддерживать проекты, реализованные командами HR и оказавшие значимое позитивное влияние на индустрию, рынок труда или общество в целом. Проект „Чемпионат электриков“ компании IEK GROUP полностью соответствует этим критериям. Коллегам удалось проактивно подойти к решению серьёзной отраслевой проблемы, разработать и распространить единые стандарты электромонтажа на большую целевую аудиторию. Поздравляем всю команду IEK GROUP — это была амбициозная задача, и коллеги с ней успешно справились».

Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP:

«Чемпионат электриков для компании не рядовой проект. Это наша позиция, вклад в развитие профессии и технологий, желание помочь профессионалам расти на рынке. Наша аудитория — это каждый пользователь оборудования IEK от школьника до электрика с многолетним стажем. Начавшись в Москве, всего за год наш чемпионат вышел на федеральный уровень, охватив более 3500 электриков по всей России. Отдельно хочется поблагодарить компанию Tele2 за их творческий подход к номинации. Наши коллеги всегда и сами играют по другим правилам, добиваясь выдающихся результатов, и задают высокую планку нам. В Tele2 ждут от современного HR не просто узкого функционала, а широкого влияния на сообщество, охватывающего потенциальных сотрудников, клиентов и партнеров компании».

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