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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»

«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»

31 мая 2024, 09:04
Фото: donland.ru
«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»

Ростовчан возмутила высокая стоимость поездки на речном «Валдае»

Жителей Ростовской области возмутила стоимость проезда на речном судне «Валдай», пожаловались они губернатору.

Глава региона Василий Голубев в Telegram рассказал о развитии водных перевозок. С марта этим транспортом воспользовались пять тысяч человек.

А с 1 июня на «Валдае» можно будет прокатиться до Азова. На 23 июня запланирован тур в Семикаракорск.

Добавим, что это экскурсионная программа. Однако в комментариях пользователи начали жаловаться на слишком высокую стоимость.

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«Это все, конечно, здорово… Но цены как-то не очень располагают к путешествую по родному краю…», — заявили горожане.

«Очень дорого. Анонсировали за 250 рублей и через 3 дня 1110-1300», — заявляют ростовчане.

«Цены на проезд кусаются. Что за развитие транспорта такое, если оно недоступно средней семье? Проехать вчетвером почти 5 тысяч рублей», — возмущаются пользователи.

Ранее появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Губернатор#Проезд#Ростов#Валдай
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