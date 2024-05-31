«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Глава региона Василий Голубев в Telegram рассказал о развитии водных перевозок. С марта этим транспортом воспользовались пять тысяч человек.
А с 1 июня на «Валдае» можно будет прокатиться до Азова. На 23 июня запланирован тур в Семикаракорск.
Добавим, что это экскурсионная программа. Однако в комментариях пользователи начали жаловаться на слишком высокую стоимость.
«Это все, конечно, здорово… Но цены как-то не очень располагают к путешествую по родному краю…», — заявили горожане.
«Очень дорого. Анонсировали за 250 рублей и через 3 дня 1110-1300», — заявляют ростовчане.
«Цены на проезд кусаются. Что за развитие транспорта такое, если оно недоступно средней семье? Проехать вчетвером почти 5 тысяч рублей», — возмущаются пользователи.
Ранее появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове.