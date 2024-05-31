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Удар молнии стал причиной лесного пожара в Ростовской области

Удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области

31 мая 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Удар молнии стал причиной лесного пожара в Ростовской области
В Тарасовском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар. Огонь охватил территорию площадью 520 тысяч квадратных метров. Причиной возгорания стал удар молнии, сообщает губернатор области Василий Голубев в телеграм-канале.

Вечером 31 мая работники лесного пожара обнаружили возгорание во время планового патрулирования территории. В районе 18.30 мск площадь пожара составляла 52 гектара. Причиной возгорания предположительно считается удар молнии.

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Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. В тушении задействованы 121 сотрудник МЧС России, 46 специализированных пожарных машин и вертолет Ми-8. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

В ряде районов Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность на уровне 4 и 5 класса.

Ранее десятки бань сгорели в Ростовской области.

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