Удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Вечером 31 мая работники лесного пожара обнаружили возгорание во время планового патрулирования территории. В районе 18.30 мск площадь пожара составляла 52 гектара. Причиной возгорания предположительно считается удар молнии.
Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. В тушении задействованы 121 сотрудник МЧС России, 46 специализированных пожарных машин и вертолет Ми-8. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
В ряде районов Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность на уровне 4 и 5 класса.
Ранее десятки бань сгорели в Ростовской области.