Удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. В тушении задействованы 121 сотрудник МЧС России, 46 специализированных пожарных машин и вертолет Ми-8. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.