В донской столице состоялся традиционный велопарад

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Ростовский Велопарад проводится седьмой год подряд и за это время, его популярность только возрастает. В этом году среди участников мероприятия можно было встретить велосипедистов от 3 и 5 лет, а самому же старшему участнику уже исполнилось 83 года.
Присоединились к велопараду и 50 сотрудников банка ВТБ. В этом году именно их финансовая организация выступила в роли генерального партнера вело-события года.
Велосипедный заезд проходил по интересному маршруту. Участники проехали фактически через весь город и смогли не только насладиться красивыми видами донской столицы, но и провести время в компании единомышленников.
Настроение у всех участников было отличное. Помимо велогонки они приняли участие в конкурсах, которые прошли после заезда. Победители конкурса на «Лучший костюм Ростовского Велопарада 2024» получили призы от генерального партнера мероприятия.
По словам единого бизнес-лидера ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, ВТБ всегда поддерживает инициативы, способствующие развитию здоровья и благополучия граждан. Банк ведет активную работу в развитии здорового образа жизни и в инициативах, направленных на защиту окружающей среды во всех регионах своего присутствия.
С свою очередь идеолог Ростовского Велопарада Дмитрий Гусев подчеркнул, что в этом году в ряды протагонистов велодвижения включился новый сильный боец! Мы надеемся, что благодаря поддержке ВТБ развитие велокультуры и организация велопарада в следующем году выйдет на новый, еще более высокий уровень.
Добавим, что Ростовский велопарад уже давно вышел за рамки традиционной гонки. За семь лет он превратился в нечто большее, в своеобразный праздник велосипедной культуры и активного образа жизни в котором может принять участие любой желающий.