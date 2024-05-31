В донской столице состоялся традиционный велопарад

Велосипедный заезд проходил по интересному маршруту. Участники проехали фактически через весь город и смогли не только насладиться красивыми видами донской столицы, но и провести время в компании единомышленников.

Настроение у всех участников было отличное. Помимо велогонки они приняли участие в конкурсах, которые прошли после заезда. Победители конкурса на «Лучший костюм Ростовского Велопарада 2024» получили призы от генерального партнера мероприятия.

По словам единого бизнес-лидера ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, ВТБ всегда поддерживает инициативы, способствующие развитию здоровья и благополучия граждан. Банк ведет активную работу в развитии здорового образа жизни и в инициативах, направленных на защиту окружающей среды во всех регионах своего присутствия.