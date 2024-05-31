В Ростове-на-Дону прошел восьмой спортивный турнир «Бизнес Петанк»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Год Семьи к участию пригласили и семьи бизнесменов. Солнечный день, дружеская атмосфера и невероятный спортивный азарт царили на площадке.
В игре приняли участие опытные и уже сыгранные команды резидентов и новички, которые на высоком уровне продемонстрировали ловкость, меткость и количество стратегических бросков. По итогам жаркого спортивного сражения победителями турнира стала опытная команда «Бодрячок», второе место также заняла команда сторожил «Маша и Медведь», а почетное третье место завоевали новички — «В яблочко». Ярко выступила и команда банка ВТБ, состоящая исключительно из девушек. Несмотря на свой дебют в игре, они достойно сражались и заняли 4-е место.
«Банк ВТБ всегда поддерживает инициативы, которые способствуют развитию бизнес-сообщества Ростова и не только. Мы верим, что сильные команды создают сильные результаты. Петанк — это символ сотрудничества, стремления к победе и уважения к партнерам», — прокомментировал Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области-вице-президент.
Как отметила Юлия Кручанова, руководитель компании «Консалтинг ЮК», организатор турнира, «Бизнес Петанк» — ежегодное знаковое событие в Ростове-на-Дону и место встречи руководителей и собственников бизнеса. Предприниматели на площадке демонстрируют не только свою выносливость и выдержку, но и стремление к успеху и желание победить».