В Ростове-на-Дону прошел восьмой спортивный турнир «Бизнес Петанк»

В игре приняли участие опытные и уже сыгранные команды резидентов и новички, которые на высоком уровне продемонстрировали ловкость, меткость и количество стратегических бросков. По итогам жаркого спортивного сражения победителями турнира стала опытная команда «Бодрячок», второе место также заняла команда сторожил «Маша и Медведь», а почетное третье место завоевали новички — «В яблочко». Ярко выступила и команда банка ВТБ, состоящая исключительно из девушек. Несмотря на свой дебют в игре, они достойно сражались и заняли 4-е место.