rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Ростове-на-Дону прошел восьмой спортивный турнир «Бизнес Петанк»

В Ростове-на-Дону прошел восьмой спортивный турнир «Бизнес Петанк»

31 мая 2024, 09:19
Фото: предоставлено Пресс-службой ВТБ
За звание чемпионов 2024 года сразились 18 команд (54 игрока), в том числе турецкая команда предпринимателей из Москвы.

В Год Семьи к участию пригласили и семьи бизнесменов. Солнечный день, дружеская атмосфера и невероятный спортивный азарт царили на площадке.

Фото: предоставлено Пресс-службой ВТБ

В игре приняли участие опытные и уже сыгранные команды резидентов и новички, которые на высоком уровне продемонстрировали ловкость, меткость и количество стратегических бросков. По итогам жаркого спортивного сражения победителями турнира стала опытная команда «Бодрячок», второе место также заняла команда сторожил «Маша и Медведь», а почетное третье место завоевали новички — «В яблочко». Ярко выступила и команда банка ВТБ, состоящая исключительно из девушек. Несмотря на свой дебют в игре, они достойно сражались и заняли 4-е место.

Фото: предоставлено Пресс-службой ВТБ

«Банк ВТБ всегда поддерживает инициативы, которые способствуют развитию бизнес-сообщества Ростова и не только. Мы верим, что сильные команды создают сильные результаты. Петанк — это символ сотрудничества, стремления к победе и уважения к партнерам», — прокомментировал Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области-вице-президент.

Фото: предоставлено Пресс-службой ВТБ

Как отметила Юлия Кручанова, руководитель компании «Консалтинг ЮК», организатор турнира, «Бизнес Петанк» — ежегодное знаковое событие в Ростове-на-Дону и место встречи руководителей и собственников бизнеса. Предприниматели на площадке демонстрируют не только свою выносливость и выдержку, но и стремление к успеху и желание победить».

Подпишитесь
Полярное сияние ожидается в Ростовской области с 31 мая
Сегодня, 04:44
Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове
Вчера, 18:06
Бывший вице-премьер может стать депутатом Госдумы от Ростовской области
Вчера, 16:58
Вражескую атаку с воздуха перехватили военные рядом с Ростовской областью
Сегодня, 05:46
Как защититься от укуса клеща? Разбираемся вместе с СОГАЗом
Вчера, 10:43
На «Пушистый вояж» и за бесплатным попкорном: куда сходить с ребенком 1 и 2 июня
Сегодня, 06:02
"