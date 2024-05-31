rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

В Ростовской области горит больше 50 гектаров леса

В Ростовской области горит больше 50 гектаров леса

31 мая 2024, 16:37
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростовской области горит больше 50 гектаров леса
В Ростовской области лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе, огонь охватил около 52 гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Возгорание заметили работники лесного хозяйства. Причиной пожара, предположительно, стала молния, ударившая по дереву.

Площадь пожара разрослась до 52 гектаров, но угрозы для жилых домов нет. На месте работают больше 120 человек и 46 единиц техники. Для тушения привлекли пожарный вертолет Ми-8 МЧС России.

Дым от пожара на свалке больше суток травит жителей Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало о высокой пожароопасности в Ростовской области, который оценивался, в зависимости от территории, на уровне 4 и 5 класса.

Ранее стало известно, что восьмилетняя школьница подожгла квартиру соседей в Ростовской области.

Читайте также:
Жители Ростовской области хотели пожарить шашлык в честь 9 Мая, а спалили домПод Ростовом на трассе «М-4» сгорели две фурыВ Ростовской области женщину убил телевизор
#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#МЧС#Поиск пожаров#Пожароопасность#МЧС России#Чрезвычайная пожароопасность#Лесной пожар#Происшествия#Пожароопасный сезон#Лесной пожар в Тарасовском районе 31 мая
Подпишитесь
Стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области
Сегодня, 09:06
«Цены кусаются»: ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае»
Сегодня, 09:04
Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
Сегодня, 10:12
Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:55
Биолог рассказал о гибели урожая слив и абрикосов в Ростовской области
Сегодня, 11:15
«Ели осетрину, пили Санторинское»: воспоминания о Ростове и Нахичевани Келле-Шагинова
Сегодня, 09:37
"