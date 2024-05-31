В Ростовской области горит больше 50 гектаров леса

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Возгорание заметили работники лесного хозяйства. Причиной пожара, предположительно, стала молния, ударившая по дереву.
Площадь пожара разрослась до 52 гектаров, но угрозы для жилых домов нет. На месте работают больше 120 человек и 46 единиц техники. Для тушения привлекли пожарный вертолет Ми-8 МЧС России.
Ранее Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало о высокой пожароопасности в Ростовской области, который оценивался, в зависимости от территории, на уровне 4 и 5 класса.
Ранее стало известно, что восьмилетняя школьница подожгла квартиру соседей в Ростовской области.