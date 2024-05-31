Вертолет Ми-8 привлекли для тушения лесного пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Вечером 31 мая на территории Тарасовского района вспыхнул лесной пожар. Возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при проведении патрулирования. Примерно в 18.30 мск пожар уже распространился на 52 гектара.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам пока нет. Для ликвидации возгорания задействовали 121 сотрудника пожарной службы, 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.
Ранее в Ростове-на-Дону сгорели два автобуса на строящемся автовокзале. При этом транспортные средства находились на открытой территории.