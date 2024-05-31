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Для тушения лесного пожара в Ростовской области привлекли вертолет

Вертолет Ми-8 привлекли для тушения лесного пожара в Ростовской области

31 мая 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
Для тушения лесного пожара в Ростовской области привлекли вертолет
В Тарасовском районе Ростовской области произошел пожар, огонь уже охватил 52 гектара лесного массива. Для его ликвидации задействовали вертолет МЧС России, сообщает глава области Василий Голубев.

Вечером 31 мая на территории Тарасовского района вспыхнул лесной пожар. Возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при проведении патрулирования. Примерно в 18.30 мск пожар уже распространился на 52 гектара.

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Отмечается, что угрозы населенным пунктам пока нет. Для ликвидации возгорания задействовали 121 сотрудника пожарной службы, 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в Ростове-на-Дону сгорели два автобуса на строящемся автовокзале. При этом транспортные средства находились на открытой территории.

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