Власти рассказали, какие пляжи будут доступны в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
На пляжных территориях завершаются подготовительные работы: водолазы исследовали и очистили дно от отходов, выполнили акарицидную обработку прилегающих зон, обновили песок и установили спасательные станции.
На сегодняшний день центральный городской пляж и пляж на острове Зеленый полностью готовы к купальному сезону.
Стоит отметить, что купание в непредназначенных для этого местах запрещено. Глава администрации сообщил, что эти территории известны, и летом будут проводиться регулярные рейды.
Добавим, что в парке Левобережный состоится праздник в честь этого события в первый день лета.
Ранее Алексей Логвиненко сообщал, что появится доступ жителей к четырем оборудованным пляжам.
До этого стало известно, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу донской столицы, хотя изначально планировали аквапарк.