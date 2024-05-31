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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Власти рассказали, какие пляжи будут доступны в Ростове-на-Дону

Власти рассказали, какие пляжи будут доступны в Ростове-на-Дону

31 мая 2024, 13:47
Фото: Администрация Ростова
Власти рассказали, какие пляжи будут доступны в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в этом году купальный сезон начнется с 1 июня, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

На пляжных территориях завершаются подготовительные работы: водолазы исследовали и очистили дно от отходов, выполнили акарицидную обработку прилегающих зон, обновили песок и установили спасательные станции.

На сегодняшний день центральный городской пляж и пляж на острове Зеленый полностью готовы к купальному сезону.

Стоит отметить, что купание в непредназначенных для этого местах запрещено. Глава администрации сообщил, что эти территории известны, и летом будут проводиться регулярные рейды.

В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят четыре пляжа
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Добавим, что в парке Левобережный состоится праздник в честь этого события в первый день лета.

Ранее Алексей Логвиненко сообщал, что появится доступ жителей к четырем оборудованным пляжам.

До этого стало известно, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу донской столицы, хотя изначально планировали аквапарк.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Купальный сезон#Пляжи#Водолазы
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