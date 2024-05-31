Восьмилетняя школьница подожгла квартиру соседей в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Происшествие случилось в Пролетарске на улице Подтелевской. Здесь в одной из квартир играла восьмилетняя девочка, которая поджигала бумажки и бросала их из окна.
Один из таких «приветов» залетел на чужой балкон, что спровоцировало пожар. Дым заметили находившиеся во дворе дети, которые сообщили взрослым, а те вызвали пожарных.
В результате возгорание удалось ликвидировать, огонь успел распространиться на площади один квадратный метр. О пострадавших информации не поступало.
Местных жителей попросили объяснить детям, что играть с огнем нельзя.
Ранее в управлении МЧС опровергли возгорание в зерновом терминале Азова.
До этого два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону.