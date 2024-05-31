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Published Сегодня, 06:51

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Маленькая девочка подожгла квартиру соседей в Ростовской области

Восьмилетняя школьница подожгла квартиру соседей в Ростовской области

31 мая 2024, 06:51
Фото: Unsplash
Маленькая девочка подожгла квартиру соседей в Ростовской области
В Ростовской области ребенок во время игр поджег чужую квартиру, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в Пролетарске на улице Подтелевской. Здесь в одной из квартир играла восьмилетняя девочка, которая поджигала бумажки и бросала их из окна.

Один из таких «приветов» залетел на чужой балкон, что спровоцировало пожар. Дым заметили находившиеся во дворе дети, которые сообщили взрослым, а те вызвали пожарных.

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Маленькая девочка подожгла квартиру соседей в Ростовской областиМаленькая девочка подожгла квартиру соседей в Ростовской области
Маленькая девочка подожгла квартиру соседей в Ростовской области
Фото: МЧС по РО

В результате возгорание удалось ликвидировать, огонь успел распространиться на площади один квадратный метр. О пострадавших информации не поступало.

Местных жителей попросили объяснить детям, что играть с огнем нельзя.

Ранее в управлении МЧС опровергли возгорание в зерновом терминале Азова.

До этого два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Квартира#Пожар#Девочка#Происшествия
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