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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Бензин снова начал дорожать в Ростовской области

Все марки бензина подорожали в Ростовской области перед началом лета

31 мая 2024, 14:04
Фото: DenisSorokin/Unsplash
Бензин снова начал дорожать в Ростовской области
В Ростовской области за неделю выросла стоимость бензина, сообщает Росстат.

Мониторинг проводили в течение мая и за одну неделю поменялись цены. С 6 по 12 числа литр топлива в среднем стоил 56,24 рублей.

Сейчас водителям приходится платить 56,32 рубля. Если рассматривать по маркам, то АИ-92 стоит 51,6 рубля, АИ-95 — 57,6 рубля, АИ-98 — 66 рублей. Литр дизельного топлива обойдется в 61 рубль.

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Повышение цен на автомобильный бензин отмечено в 60 регионах России. Снизилась стоимость в трех субъектах, сильнее всего в Тыве — 0,4%.

Добавим, что цены сравнивали на 1,7 тысячи АЗС, расположенных в 279 городах страны.

Ранее штаб для обеспечения водителей топливом создали в Ростовской области.

До этого эксперт объяснил, почему дорожает проезд на М-4 в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#АИ-92#Дизельное топливо
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