Все марки бензина подорожали в Ростовской области перед началом лета

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Мониторинг проводили в течение мая и за одну неделю поменялись цены. С 6 по 12 числа литр топлива в среднем стоил 56,24 рублей.
Сейчас водителям приходится платить 56,32 рубля. Если рассматривать по маркам, то АИ-92 стоит 51,6 рубля, АИ-95 — 57,6 рубля, АИ-98 — 66 рублей. Литр дизельного топлива обойдется в 61 рубль.
Повышение цен на автомобильный бензин отмечено в 60 регионах России. Снизилась стоимость в трех субъектах, сильнее всего в Тыве — 0,4%.
Добавим, что цены сравнивали на 1,7 тысячи АЗС, расположенных в 279 городах страны.
Ранее штаб для обеспечения водителей топливом создали в Ростовской области.
До этого эксперт объяснил, почему дорожает проезд на М-4 в донском регионе.