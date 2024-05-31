Wink. ru представляет июньский кинокалендарь

Еще одна цифровая премьера по встречу поколений состоится 3 июня — это якутская комедия с элементами фэнтези «Тимир» (18+). Маленький мальчик остался без мамы и его отправляют жить в деревню к отцу, которого ребенок раньше практически не знал. Найти общий язык взрослому и ребенку, конечно, непросто. Да и сама по себе деревенская жизнь мальчишке в новинку, тем более что друзей у него там совсем нет. На помощь им приходит бесплотный дух. Он бродит по местным землям еще со времен СССР и никак не может найти успокоение. Фильм впервые выйдет полностью с русским дубляжом. Николай Корякин получил за «Тимира» на фестивале авторского кино «Зимний» приз за лучшую режиссуру.