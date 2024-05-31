Жители Левенцовки в Ростове задыхаются от смрада нелегальной свалки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Напомним, что жители Левенцовки уже долгие годы ведут борьбу против отвратительных запахов. Сегодня источником вони стала нелегальная свалка в непосредственной близости от жилой застройки. Сюда на протяжении нескольких лет «черные» возчики мусора сбрасывают бытовой мусор, строительные отходы, резиновые изделия.
«Эта свалка растет из года в год. Время от времени она начинает гореть, и весь этот дым попадает к людям в жилища», — отмечает Николай Архипов.
Спикер разъясняет, что за утилизацию отходов на полигоне надо платить. Но частные предприниматели, которые оказывают услуги по вывозу мусора, с целью экономии попросту вываливают отходы в поле. Так и разрастаются свалочные очаги.
«При первом рассмотрении, на этой свалке нет органических отходов — только строительный и бытовой мусор. Но мы предполагаем, что там может оказаться все, что угодно», — подчеркивает представитель Народного фронта региона.
Собеседник разъясняет, что в своей практике уже сталкивался с подобной ситуацией. Было это немного в другой зоне, которая расположена в непосредственной близости от Левенцовки.
«Там сбрасывали органические, опасные для почвы отходы, которые сложно утилизировать», — констатирует спикер.
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