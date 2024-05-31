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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Ростовчане пожаловались на вонь от огромной нелегальной свалки в жилом районе

Жители Левенцовки в Ростове задыхаются от смрада нелегальной свалки

31 мая 2024, 11:48
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Ростовчане пожаловались на вонь от огромной нелегальной свалки в жилом районе
Представитель Народного фронта Ростовской области Николай Архипов сообщил RostovGazeta об огромной несанкционированной свалке в Левенцовском районе Ростова.

Напомним, что жители Левенцовки уже долгие годы ведут борьбу против отвратительных запахов. Сегодня источником вони стала нелегальная свалка в непосредственной близости от жилой застройки. Сюда на протяжении нескольких лет «черные» возчики мусора сбрасывают бытовой мусор, строительные отходы, резиновые изделия.

«Эта свалка растет из года в год. Время от времени она начинает гореть, и весь этот дым попадает к людям в жилища», — отмечает Николай Архипов.

Спикер разъясняет, что за утилизацию отходов на полигоне надо платить. Но частные предприниматели, которые оказывают услуги по вывозу мусора, с целью экономии попросту вываливают отходы в поле. Так и разрастаются свалочные очаги.

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«При первом рассмотрении, на этой свалке нет органических отходов — только строительный и бытовой мусор. Но мы предполагаем, что там может оказаться все, что угодно», — подчеркивает представитель Народного фронта региона.

Собеседник разъясняет, что в своей практике уже сталкивался с подобной ситуацией. Было это немного в другой зоне, которая расположена в непосредственной близости от Левенцовки.

«Там сбрасывали органические, опасные для почвы отходы, которые сложно утилизировать», — констатирует спикер.

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