Жители Ростова лишились местных фруктов и получили надежду увидеть полярное сияние

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
В Ростовской области хотят добиться реконструкции Парамоновских складов. Комитет по охране объектов культурного наследия планирует подать иск в суд на инвестора объекта. Тем самым ведомство намерено добиться проведения восстановительных работ и сохранения комплекса.
Отмечается, что компания «Альянс-М» еще в 2023 году должна была оградить здание, законсервировать его и разработать проект реставрации. Однако проверка показала, что ничего подобного инвестор не проводил.
По результатам проверки составили протокол о нарушениях. В дальнейшем Комитет хочет направить иск о приведении складов в надлежащее состояние.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Ростовской области может появиться северное сияние. Дончане смогут увидеть природное явление невооруженным взглядом.
Ночью с пятницы на субботу высокая вероятность возникновения северного сияния. Однако его интенсивность и прочие параметры неизвестны.
В 2024 году был аномально теплый апрель и неожиданно холодный май. Контрастные погодные условия привели к гибели урожая в Ростовской области, в том числе слив и абрикосов.
Ростовский агроном Михаил Жарунов рассказал, что сезон цветения слив и абрикосов начался гораздо раньше. Всему виной жаркий апрель. Однако цветения для получения урожая мало. Растения еще должны успеть переопылиться. Но тут пришли заморозки и всю пыльцу сбило. В связи с этим огромная часть урожая погибла.