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Published Сегодня, 19:09

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Updated Сегодня, 19:12

Главные новости Ростовской области 31 мая

Жители Ростова лишились местных фруктов и получили надежду увидеть полярное сияние

31 мая 2024, 19:09
Фото: Unsplash
Главные новости Ростовской области 31 мая
В Ростове инвестора Парамоноских складов хотят заставить через суд их реконструировать, тем временем в области ожидается полярное сияния, а биолог рассказал о гибели урожая слив в абрикосов на Дону.

Многострадальные склады

В Ростовской области хотят добиться реконструкции Парамоновских складов. Комитет по охране объектов культурного наследия планирует подать иск в суд на инвестора объекта. Тем самым ведомство намерено добиться проведения восстановительных работ и сохранения комплекса.

Отмечается, что компания «Альянс-М» еще в 2023 году должна была оградить здание, законсервировать его и разработать проект реставрации. Однако проверка показала, что ничего подобного инвестор не проводил.

По результатам проверки составили протокол о нарушениях. В дальнейшем Комитет хочет направить иск о приведении складов в надлежащее состояние.

В Ростовской области хотят добиться реконструкции Парамоновских складовВ Ростовской области хотят добиться реконструкции Парамоновских складов
В Ростовской области хотят добиться реконструкции Парамоновских складов
Фото: rostovgazeta.ru

Полярное сияние

В ночь с 31 мая на 1 июня в Ростовской области может появиться северное сияние. Дончане смогут увидеть природное явление невооруженным взглядом.

Ночью с пятницы на субботу высокая вероятность возникновения северного сияния. Однако его интенсивность и прочие параметры неизвестны.

Гибель урожая

В 2024 году был аномально теплый апрель и неожиданно холодный май. Контрастные погодные условия привели к гибели урожая в Ростовской области, в том числе слив и абрикосов.

сезон цветения слив и абрикосов начался гораздо раньшесезон цветения слив и абрикосов начался гораздо раньше
сезон цветения слив и абрикосов начался гораздо раньше
Фото: Unsplash

Ростовский агроном Михаил Жарунов рассказал, что сезон цветения слив и абрикосов начался гораздо раньше. Всему виной жаркий апрель. Однако цветения для получения урожая мало. Растения еще должны успеть переопылиться. Но тут пришли заморозки и всю пыльцу сбило. В связи с этим огромная часть урожая погибла.

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