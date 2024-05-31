Жители Ростова лишились местных фруктов и получили надежду увидеть полярное сияние

Ростовский агроном Михаил Жарунов рассказал, что сезон цветения слив и абрикосов начался гораздо раньше. Всему виной жаркий апрель. Однако цветения для получения урожая мало. Растения еще должны успеть переопылиться. Но тут пришли заморозки и всю пыльцу сбило. В связи с этим огромная часть урожая погибла.