Жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Обвиняемым оказался 32-летний житель Каменского района, который долгое время конфликтовал с родственниками сожительницы. В мае минувшего года он приехал в хутор Уляшкин на разборки с ними.
Они снова поссорились и тогда фигурант из пистолета выстрелил в отца, мачеху и супруга сестры его сожительницы. От полученных ранений оба мужчины скончались, третью пострадавшую удалось спасти.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.
Ранее молодого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону.