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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек

Жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек

31 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек
В Ростовской области будут судить мужчину, который открыл огонь по троим людям, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемым оказался 32-летний житель Каменского района, который долгое время конфликтовал с родственниками сожительницы. В мае минувшего года он приехал в хутор Уляшкин на разборки с ними.

Они снова поссорились и тогда фигурант из пистолета выстрелил в отца, мачеху и супруга сестры его сожительницы. От полученных ранений оба мужчины скончались, третью пострадавшую удалось спасти.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

Ранее молодого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Суд#Происшествия
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