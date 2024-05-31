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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 16:23

Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов

Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов

31 мая 2024, 16:21
Фото: rostovgazeta.ru
Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов

Ростовчанам предложили проголосовать за изменение автобусных маршрутов № 35, 42

В целях улучшения транспортного сообщения в Ростове-на-Дону городской Департамент транспорта организовал голосование. Жителям города предлагают выбрать изменение маршрутов №35 и №42, которые курсируют от «ЖК „Платовский“ до Центрального рынка, информация размещена в сервисе „Активный ростовчанин“.

Ведомство сообщило, что ранее проблемы с движением транспорта по этому маршруту были вызваны ограниченной пропускной способностью дамбы через Ростовской море. На сегодняшний день данный вопрос решен. В связи с этим ростовчанам предлагают продлить схемы движения автобусов №35 и №42. Новый маршрут может быть продлен до Донского инфекционного центра, но при этом без увеличения интервалов движения.

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В связи с этим ростовчанам предлагают продлить схемы движения автобусов №35 и №42.В связи с этим ростовчанам предлагают продлить схемы движения автобусов №35 и №42.
В связи с этим ростовчанам предлагают продлить схемы движения автобусов №35 и №42.
Фото: /ar.rostov-gorod.ru

Если местные жители примут решение в пользу увеличения маршрута до улицы Виталия Ходоша, 15, то автобус №37 — отменят.

Ранее жители Ростова-на-Дону жаловались на работу общественного транспорта. Сразу пять автобусов вызывают недовольство горожан.

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