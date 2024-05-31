Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов

Ведомство сообщило, что ранее проблемы с движением транспорта по этому маршруту были вызваны ограниченной пропускной способностью дамбы через Ростовской море. На сегодняшний день данный вопрос решен. В связи с этим ростовчанам предлагают продлить схемы движения автобусов №35 и №42. Новый маршрут может быть продлен до Донского инфекционного центра, но при этом без увеличения интервалов движения.