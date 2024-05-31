Зоолог объяснил нашествие комаров-кровососов в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Комары были привычным делом для Ростовской области в теплое время года по вечерам или ранним утром. Однако дончане все чаще стали жаловаться на появление кровососущих и днем.
Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет непривычное для комаров поведение аномальным потеплением в середине весны.
«Комары откладывают личинки в воду. Они развиваются не определенное количество времени, а в зависимости от погодных условий. Если температура еще слишком низка — личинка не спешит переходить на новый этап. Но как только теплеет — превращается в комара. Когда в апреле резко потеплело, вылупилось слишком много личинок, они успели достичь периода размножения», — объясняет эксперт.
Регина Ерофеева объясняет, что долго нашествие комаров не продлится. Когда погодные условия придут в норму и волны аномальных потеплений перестанут накрывать Ростов, скорость развития личинок комаров замедлится, и их популяция уменьшится.
«Самкам комаров для размножения нужна кровь. Пока кормовая база не увеличивается и пока не нарушается цепочка питания, то есть пока в области в достаточном количестве есть птицы, питающиеся комарами, их количество будет оставаться на привычном для нас уровне», — замечает зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что зеленые комары массово облепили дома и машины в Таганроге.