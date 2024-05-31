Зоолог объяснил нашествие комаров-кровососов в Ростовской области

«Комары откладывают личинки в воду. Они развиваются не определенное количество времени, а в зависимости от погодных условий. Если температура еще слишком низка — личинка не спешит переходить на новый этап. Но как только теплеет — превращается в комара. Когда в апреле резко потеплело, вылупилось слишком много личинок, они успели достичь периода размножения», — объясняет эксперт.