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Зоолог объяснил массовое нашествие комаров в 2024 году в Ростовской области

Зоолог объяснил нашествие комаров-кровососов в Ростовской области

31 мая 2024, 12:47
Фото: wikimedia.org
Зоолог объяснил массовое нашествие комаров в 2024 году в Ростовской области
Аномально теплая весна стала причиной нашествия комаров в Ростовской области, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Комары были привычным делом для Ростовской области в теплое время года по вечерам или ранним утром. Однако дончане все чаще стали жаловаться на появление кровососущих и днем.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет непривычное для комаров поведение аномальным потеплением в середине весны.

«Комары откладывают личинки в воду. Они развиваются не определенное количество времени, а в зависимости от погодных условий. Если температура еще слишком низка — личинка не спешит переходить на новый этап. Но как только теплеет — превращается в комара. Когда в апреле резко потеплело, вылупилось слишком много личинок, они успели достичь периода размножения», — объясняет эксперт.

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Регина Ерофеева объясняет, что долго нашествие комаров не продлится. Когда погодные условия придут в норму и волны аномальных потеплений перестанут накрывать Ростов, скорость развития личинок комаров замедлится, и их популяция уменьшится.

«Самкам комаров для размножения нужна кровь. Пока кормовая база не увеличивается и пока не нарушается цепочка питания, то есть пока в области в достаточном количестве есть птицы, питающиеся комарами, их количество будет оставаться на привычном для нас уровне», — замечает зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что зеленые комары массово облепили дома и машины в Таганроге.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Комары#Укусы комаров
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