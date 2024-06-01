Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Изначально пожар заметили вечером сотрудники лесного хозяйства во время патрулирования. Предположительно, возгорание было вызвано ударом молнии.
Добавим, что в течение вечера площадь пожара стремительно увеличивалась. Теперь появилась информация, что его удалось локализовать.
Огонь успел пройти площадь в 169 гектаров.
«Авиация МЧС России сбросила на очаги пожара более 30 тонн воды. На месте продолжает работу группировка 214 человек личного состава, задействованы 69 единиц техники», — уточнили в УМЧС.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам сейчас нет.
Ранее появились страшные кадры пожара, охватившего десятки гектаров леса в регионе.