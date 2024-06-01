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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области

Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области

1 июня 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области удалось локализовать лесное возгорание в Тарасовском районе, сообщили в региональном УМЧС.

Изначально пожар заметили вечером сотрудники лесного хозяйства во время патрулирования. Предположительно, возгорание было вызвано ударом молнии.

Добавим, что в течение вечера площадь пожара стремительно увеличивалась. Теперь появилась информация, что его удалось локализовать.

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Огонь успел пройти площадь в 169 гектаров.

«Авиация МЧС России сбросила на очаги пожара более 30 тонн воды. На месте продолжает работу группировка 214 человек личного состава, задействованы 69 единиц техники», — уточнили в УМЧС.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам сейчас нет.

Ранее появились страшные кадры пожара, охватившего десятки гектаров леса в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС России#Лесной пожар#Происшествия
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