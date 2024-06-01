Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Они рассказали, что происшествие случилось в доме на улице Орбитальной в пятницу, 31 мая. По неизвестной пока причине на тротуар обрушились кирпичи.
Сейчас территорию огородили специальной лентой, чтобы никто не пострадал. По словам горожан, в апреле фасад с этого дома рухнул на припаркованный автомобиль.
Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
«Я там живу, скоро все уберут и переделают», — написали пользователи в комментариях.
Ранее министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова.
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