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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону

Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону

1 июня 2024, 06:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошло обрушение части фасада многоквартирного дома, сообщили горожане в соцсетях.

Они рассказали, что происшествие случилось в доме на улице Орбитальной в пятницу, 31 мая. По неизвестной пока причине на тротуар обрушились кирпичи.

Сейчас территорию огородили специальной лентой, чтобы никто не пострадал. По словам горожан, в апреле фасад с этого дома рухнул на припаркованный автомобиль.

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Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Я там живу, скоро все уберут и переделают», — написали пользователи в комментариях.

Ранее министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Фасад#Многоквартирный дом#Происшествия
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