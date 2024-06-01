Фонд «Защитники Отечества» подводит итоги года работы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Торжественные мероприятия прошли по случаю годовщины со старта работы фонда «Защитники Отечества». Сейчас его филиалы открыты в 89 городах страны.
Старт торжественным мероприятиям дал Кузбасс. Главная церемония празднования прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове. В режиме видеосвязи к нему подключились все филиалы организации. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вместе с руководством региона, почетными гостями из разных регионов страны, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.
«Фонд „Защитники Отечества“ — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — заявила Цивилева.
Во время торжественного мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества». Над текстом гимна работал композитор Максим Фадеев и сами участники СВО.
«Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нем очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей», — поделилась Цивилева.
1 июня стартовал новый проект фонда — «Наша семья — наша победа!». Каждый филиал фонда организует мероприятия, приуроченных к Году семьи.
Отметим, за год в фонд поступило более 1,1 миллиона запросов. Решены оказались уже более 950 тысяч. Остальные обращения находятся в работе. В коллективе фонда работают 3,5 тысячи социальных координаторов, в их числе 300 ветеранов боевых действий и 100 членов семей погибших героев.
Сам фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.
Ранее на Дону определены меры помощи в трудоустройстве участникам СВО и инвалидам.