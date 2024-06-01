Фонд «Защитники Отечества» подводит итоги года работы

«Фонд „Защитники Отечества“ — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — заявила Цивилева.