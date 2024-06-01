rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

1 июня исполнился год с начала работы фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» подводит итоги года работы

1 июня 2024, 12:59
Фото: Фонд «Защитники Отечества»
1 июня исполнился год с начала работы фонда «Защитники Отечества»
1 июня исполнился год с начала работы фонда «Защитники Отечества», сейчас он работает в 89 городах страны.

Торжественные мероприятия прошли по случаю годовщины со старта работы фонда «Защитники Отечества». Сейчас его филиалы открыты в 89 городах страны.

Старт торжественным мероприятиям дал Кузбасс. Главная церемония празднования прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове. В режиме видеосвязи к нему подключились все филиалы организации. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вместе с руководством региона, почетными гостями из разных регионов страны, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.

«Фонд „Защитники Отечества“ — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — заявила Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России.Фонд «Защитники Отечества» — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России.
Фонд «Защитники Отечества» — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России.Фонд «Защитники Отечества» — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России.
Фонд «Защитники Отечества» — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России.
Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Во время торжественного мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества». Над текстом гимна работал композитор Максим Фадеев и сами участники СВО.

«Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нем очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей», — поделилась Цивилева.

Во время торжественного мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества».Во время торжественного мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества».
Во время торжественного мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества».
Фото: «Защитники Отечества»

1 июня стартовал новый проект фонда — «Наша семья — наша победа!». Каждый филиал фонда организует мероприятия, приуроченных к Году семьи.

Отметим, за год в фонд поступило более 1,1 миллиона запросов. Решены оказались уже более 950 тысяч. Остальные обращения находятся в работе. В коллективе фонда работают 3,5 тысячи социальных координаторов, в их числе 300 ветеранов боевых действий и 100 членов семей погибших героев.

Сам фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Ранее на Дону определены меры помощи в трудоустройстве участникам СВО и инвалидам.

Читайте также:
В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июняВласти сделали заявление после пугающего звука взрыва в Ростовской областиДиверсанта отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Защитники отечества
Подпишитесь
Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании
Сегодня, 09:13
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Сегодня, 08:31
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Сегодня, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Сегодня, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Сегодня, 08:18
"