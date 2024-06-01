Губернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Глава региона и зампредседателя правительства обсудили актуальные вопросы развития Ростовской области. На повестке оказалась и масштабная реконструкция ростовского цирка.
Василий Голубев попросил вице-премьера Голикову помочь «активизировать» начало ремонтных работ в здании цирка. Оно относится к объектам культурного наследия. Сейчас здание цирка находится в плачевном состоянии и нуждается в скорейшей реставрации.
Известно, что из федерального бюджета на реконструкцию выделят 1,9 миллиарда рублей. Сами работы будут длиться до 2027 года.
Ранее сообщалось, что инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать.