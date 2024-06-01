rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Губернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове

Губернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове

1 июня 2024, 10:53
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове
На встрече губернатора Василия Голубева и вице-премьера Татьяны Голиковой зашла речь о реконструкции цирка в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона и зампредседателя правительства обсудили актуальные вопросы развития Ростовской области. На повестке оказалась и масштабная реконструкция ростовского цирка.

Василий Голубев попросил вице-премьера Голикову помочь «активизировать» начало ремонтных работ в здании цирка. Оно относится к объектам культурного наследия. Сейчас здание цирка находится в плачевном состоянии и нуждается в скорейшей реставрации.

Масштабная реконструкция цирка началась в Ростове
Узнать подробнее

Известно, что из федерального бюджета на реконструкцию выделят 1,9 миллиарда рублей. Сами работы будут длиться до 2027 года.

Ранее сообщалось, что инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать.

Читайте также:
Донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в РостовеВ Ростовской области появятся операторы комплексного развития. Зачем они нужны?Власти Ростова решили пустить с молотка три уникальных старинных дома
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Реставрация старинных домов в Ростове#Правительство Ростовской области#Ростов#ОКН в Ростове#Ростовский цирк
Подпишитесь
Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании
Сегодня, 09:13
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Сегодня, 08:31
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Сегодня, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Сегодня, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Сегодня, 08:18
"